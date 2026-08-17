¿Hoy darán 'Yo Me Llamo' en Caracol? Así queda la programación de este 17 de agosto

Caracol Televisión realizará cambios en su programación este lunes 17 de agosto debido a que es día festivo en Colombia. Por esta razón, la parrilla tendrá modificaciones durante toda la jornada y algunas de las producciones que habitualmente hacen parte de la programación entre semana no serán emitidas.

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La programación iniciará en la madrugada con 'También Caerás', espacio que estará al aire hasta las 5:30 a. m. Posteriormente, los televidentes podrán ver dos bloques de 'Cuentos de los Hermanos Grimm', que se extenderán hasta las 8:30 a. m.

A continuación, llegará 'Pura Diversión', programa que contará con dos bloques durante la mañana. El primero irá hasta las 10:30 a. m., mientras que el segundo se extenderá hasta las 12:30 p. m.

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Después, será el turno de la emisión del mediodía de Noticias Caracol, que estará al aire hasta las 2:30 p. m. Luego, 'Pura Diversión' regresará a la programación y ocupará el espacio de 2:30 p. m. a 4:30 p. m.



Más adelante, los televidentes podrán disfrutar de 'El Paseo 6' y, posteriormente, llegará 'Acción Pura', espacio que se extenderá hasta las 7:00 p. m. En este bloque se emitirá 'Rápidos y Furiosos 6'.

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¿Hoy 17 de agosto darán 'Yo Me Llamo' en Caracol Televisión?

En la noche, la programación continuará con Noticias Caracol, cuya emisión irá hasta las 8:00 p. m. Después, se presentarán dos bloques de 'El Rastro'.

A las 10:30 p. m. comenzará 'Noches de Premier', espacio en el que se emitirá 'La Sucursal', producción con la que finalizará la jornada de programación de Caracol Televisión.

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Por lo anterior, este lunes 17 de agosto no se emitirá 'Yo Me Llamo'. El programa no estará en la parrilla debido a los cambios establecidos para este día festivo.

Asimismo, las producciones que hacen parte de la programación habitual de entre semana tampoco tendrán emisión durante esta jornada. Entre ellas se encuentran 'María la del Barrio', 'Ciudad Lejana', 'Efé' y 'El Juego de mi Destino'.

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De igual manera, en el horario correspondiente a las producciones del prime no se presentarán 'Yo Me Llamo', 'María La Caprichosa' ni 'Rafael Orozco, el ídolo'.

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Así, la programación de Caracol Televisión para este lunes festivo estará conformada principalmente por películas, programas de entretenimiento, espacios de noticias y contenidos que reemplazarán temporalmente la parrilla habitual de lunes a viernes.