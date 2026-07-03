Actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ dijo cómo vivió sismos en Venezuela: “Vamos a morir”

La actriz, reconocida por su papel de Violeta, en la producción colombiana ‘Las Muñecas de la Mafia’, se encontraba en el cine con su hija menor, y fue en ese entonces que la pantalla de la sala se puso negra de un momento a otro. Al inicio, las personas que estaban en ese lugar no entendían que pasaba y llegaron a pensar que, simplemente, se había ido la luz.

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Sin embargo, tan solo unos segundos después, fue que comenzaron a sentir los movimientos de la tierra, pero debido a la fuerza de estos, no podían salir y lo único que les funcionaba era tirarse al suelo, rezar y esperar que dejara de temblar.

“Era tan fuerte, tan fuerte todo, que abracé a la niña y dije: ‘Bueno, aquí nos vamos a morir’. Literalmente eso fue lo que pensé. Sentía que el piso se iba a caer, que el techo se iba a desplomar. En mi mente solo existía la idea de abrazarla, protegerla y esperar a ver qué pasaba”, dijo Alejandra en un video.

Su hija mayor, Valeria Sandoval, fue quién publicó en las redes sociales su angustia y desespero al no saber nada de su mamá. Cuando todo parecía malo, sus seguidores empezaron a responder su historia diciéndole que, por cosas de la vida, el centro comercial donde se encontraba su mamá estaba aún en buenas condiciones.





Pese a que la actriz y su hija salieron ilesas, ella dice que, lamentablemente, personas que alguna vez conoció, perdieron la vida en medio de la tragedia natural. Como es el caso de una mujer de 29 años que la ayudaba con temas de tecnología y falleció en las ruinas.

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Alejandra contó que unos días después del terremoto tuvo que salir junto a su esposo y su hija, pero que el miedo que tenían era tan grande que salieron vestidos iguales: las camisetas tenían sus apellidos en la espalda y, además, Valeria tenía la información de dónde estaba su familia, qué estaban haciendo y qué prendas tenían puestas.

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“Creo que la otra semana tendré que buscar apoyo psicológico y emocional para poder verbalizar todo esto con un profesional”, agregó la colombiana.

A qué edad fue mamá Alejandra Sandoval

Cuando Alejandra Sandoval tenía 15 años quedó embarazada en medio de una relación tóxica llena de peleas y problemas, de un hombre que es nueve años mayor que ella.

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Con el pasar del tiempo, la relación se hizo pública y toda su familia supo quién era su novio. Posterior a eso, su mamá decidió llevarla a citas médicas para prevenir un embarazo adolescente o alguna enfermedad, pese a que los doctores le recomendaron usar un método de planificación, su novio no se lo permitió, contó ella en Se Dice De Mí.

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Durante su etapa de gestación, continuó asistiendo a su colegio como si nada, hasta decía que los profesores la alcahueteaban sus antojos y la dejaban comer en clase. Después del nacimiento de Valeria, en 1996, la mujer decidió ponerle fin a la historia con el padre de su bebé, pues él tenía problemas de adicción.

Tuvieron que pasar 11 años desde el nacimiento de Valeria, para que el padre de ella se rehabilitara y, finalmente, se convirtiera en una figura presente para ella.

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