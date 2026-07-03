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Alejandra Sandoval, actriz de 'Las Muñecas de la Mafia', contó cómo vivió sismos en Venezuela

Relato de cómo vivió los sismos de Venezuela, Alejandra Sandoval, actriz de 'Las Muñecas de la Mafia'. Pensó que iba a morir junto a su hija menor, Miranda. Amigos de ella fallecieron.

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Actriz de ‘Las Muñecas de la Mafia’ dijo cómo vivió sismos en Venezuela: “Vamos a morir”

Alejandra Sandoval vive en Venezuela hace más de 10 años, debido a su relación con el actor Jorge Reyes, con quien tienen una hija en conjunto llamada Miranda, y relató el momento de angustia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Alejandra Sandoval
Alejandra Sandoval
Foto Instagram: @alejasandovalp