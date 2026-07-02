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Hora del partido Colombia VS. Ghana: quién es el chamán Nana Kwaku Bonsam - CaracolTV

Los hinchas de 'La Tricolor' se reunieron en Monserrate para contrarrestar cualquier tipo de ritual realizado por el chamán ghanés que busque afectar el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Quién es el brujo de Ghana que prometió usar sus poderes contra la Selección Colombia

Los hinchas de 'La Tricolor' se reunieron en Monserrate para contrarrestar cualquier tipo de ritual realizado por el chamán ghanés que busque afectar el rendimiento del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Quién es el brujo de Ghana que prometió usar sus energías contra la Selección Colombia.
Quién es el brujo de Ghana que prometió usar sus energías contra la Selección Colombia.
Foto: GettyImages e Instagram @nana_kwaku_bonsam