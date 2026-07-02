Quién es el brujo de Ghana que prometió usar sus poderes contra la Selección Colombia

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia VS. la Selección de Ghana en el Mundial de Fútbol 2026 que tendrá lugar este 3 de julio de 7:30 pm a 10:30 p.m. Uno de los temas que ha generado conversación en las plataformas digitales es Nana Kwaku Bonsam, un hincha del equipo africado que se ha vuelto tendencia debido a su oficio como chamán y brujo.

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Quién es Nana Kwaku Bonsam, el famoso brujo de la Selección de Ghana

Su nombre real es Stephen Osei Mensah, un chamán nacido en Ashanti, región de Ghana, en 1973. De su vida personal, se sabe que en su adolescencia fue víctima de una explosión de gas, lo que lo llevó a presentar quemaduras no solo en la cara, sino también en otras partes de su cuerpo.

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Osei dejó la religión cristiana y se dedicó a ser sacerdote tradicional, adoptando de esta forma el nombre con el que hoy en día lo conocer el mundo entero. Según recogen medios internacionales, Nana se traduce en "respeto", mientras que "Bosnam" sería un equivalente a "Diablo" o "Demonio"; no obstante, se aclara que este significado está ligado a creencias espirituales de la tradición local y que no cobran el mismo sentido en el occidente.

Bonsam se ha hecho tendencia en las plataformas digitales gracias a su aparición en diferentes eventos deportivos. Uno de los más recordados tuvo lugar en la Copa del Mundo FIFA Brasil 2014, cuando dijo haber provocado una “lesión espiritual” contra el astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

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Aunque el número 7 del conjunto portugués presentó ciertas afectaciones físicas, nunca hubo evidencia de que se relacionara con el misterioso hincha.

Durante el Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá también ha dado de qué hablar gracias a que aparece luciendo prendas, collares y accesorios alusivos a su cultura, y hasta lanzando polvo blanco en los partidos. Días antes del enfrentamiento contra la Selección Colombia, los hinchas de 'La Triocolor' han hablado al respecto y llegaron incluso a reunirse en Monserrate, en Bogotá, para contrarrestar cualquier tipo de ritual que haya realizado el hombre en contra del equipo de fútbol dirigido por Néstor Lorenzo.

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