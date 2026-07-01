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Carolina Cruz y Don Jediondo interrumpen meditación de extranjeros por no contener las risas - CaracolTV

La pareja aprovecha su paso por Houston, Estados Unidos, para conocer el NRG Stadium y para participar en una actividad de relajación al aire libre que termina convirtiéndose en un divertido momento.

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Carolina Cruz y Don Jediondo interrumpen meditación de extranjeros por no contener las risas

La pareja aprovecha su paso por Houston, Estados Unidos, para conocer el NRG Stadium y para participar en una actividad de relajación al aire libre que termina convirtiéndose en un divertido momento.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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