Carolina Cruz y Don Jediondo interrumpen meditación de extranjeros por no contener las risas

El exitoso formato de Caracol Televisión 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas' continúa regalando momentos inolvidables a los televidentes. En una de sus más recientes paradas, la presentadora Carolina Cruz y el humorista Don Jediondo se trasladaron a Houston, Texas, una metrópolis global que sirvió como el escenario perfecto para una nueva dosis de ocurrencias, chistes de doble sentido y choques culturales.

La travesía comenzó a las afueras del imponente NRG Stadium, un recinto deportivo clave para las jornadas mundialistas. Fiel a su estilo picante, Don Jediondo no tardó en hacer de las suyas al romper el hielo con un particular juego de palabras sobre las siglas del estadio. Entre risas compartidas con su compañera, el comediante intentó descifrar la atmósfera futbolística buscando fervientemente a fanáticos de la selección de Portugal. Al percatarse de que la hinchada lusa brillaba por su ausencia, ambos optaron por interactuar con diversos migrantes latinoamericanos presentes en la zona, recordando la inmensa diversidad cultural que define a la ciudad tejana.



La verdadera joya del viaje tuvo lugar en el Discovery Green, un hermoso parque ubicado en pleno 'downtown' de Houston. Cruz, deslumbrada por las áreas verdes, comparó el lugar con el famoso Parque Simón Bolívar de Bogotá, destacando las constantes actividades al aire libre que allí se realizan. Fue en este espacio en donde la pareja divisó una clase de yoga y meditación dirigida. Decidida a impregnarse de la tranquilidad del ambiente, Carolina intentó acoplarse y realizar la pose del 'saludo al sol'; sin embargo, la calma duró muy poco.

Don Jediondo interrumpió de forma hilarante la sesión espiritual con sus movimientos torpes, ruidos y comentarios que desataron las miradas confusas de los presentes. Lejos de mantener la compostura, el comediante interactuó a su manera con los extranjeros y hasta terminó conversando con una compatriota oriunda de Buenaventura que transitaba por el parque.





Para cerrar el recorrido con broche de oro, la dupla visitó Pitch 25, uno de los bares deportivos más emblemáticos e idóneos para ver partidos en Houston. En el establecimiento, Don Jediondo siguió "haciendo estragos" al utilizar fotos para bromear sobre la edad de Carolina, asegurándoles de forma jocosa a los turistas del bar que la presentadora había sido porrista hace varios años.

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No te pierdas 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

