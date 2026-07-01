Fabián Vargas recuerda su fractura de peroné y Carlos Sánchez cuenta por qué le dicen ‘La Roca’ - CaracolTV Mientras las cinco parejas de presentadoras y humoristas viajan por el mundo, se encuentran en el avión a los dos exfutbolistas de la Selección Colombia, que cuentan algunas anécdotas de sus vidas en el deporte.