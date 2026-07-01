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Fabián Vargas recuerda su fractura de peroné y Carlos Sánchez cuenta por qué le dicen ‘La Roca’ - CaracolTV

Mientras las cinco parejas de presentadoras y humoristas viajan por el mundo, se encuentran en el avión a los dos exfutbolistas de la Selección Colombia, que cuentan algunas anécdotas de sus vidas en el deporte.

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Fabián Vargas recuerda su fractura de peroné y Carlos Sánchez cuenta por qué le dicen ‘La Roca’

Mientras las cinco parejas de presentadoras y humoristas viajan por el mundo, se encuentran en el avión a los dos exfutbolistas de la Selección Colombia, que cuentan algunas anécdotas de sus vidas en el deporte.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de jul, 2026
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