Juan Diego y Piroberta prueban la pizza más grande del mundo: 130 centímetros de diámetro - CaracolTV
La pareja aprovecha su paso por Vancouver, Canadá, no solo para volar en hidroavión, sino también para cocinar la pizza más grande del mundo. Al final terminan regalando porciones de su preparación con divertido juego.
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Juan Diego y Piroberta prueban la pizza más grande del mundo: 130 centímetros de diámetro
La pareja aprovecha su paso por Vancouver, Canadá, no solo para volar en hidroavión, sino también para cocinar la pizza más grande del mundo. Al final terminan regalando porciones de su preparación con divertido juego.