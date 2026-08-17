Laura Barjum tuvo cambio en su cara y pocos lo notaron: “Es el fin de una era”

La cartagenera Laura Barjum se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y queridas de la farándula nacional. Su popularidad creció especialmente en 2017, cuando fue elegida Señorita Colombia. Durante su año de reinado, su carisma, cercanía con el público y compromiso con diferentes causas sociales le permitieron ganarse el reconocimiento y cariño de los colombianos.

Cabe mencionar que, tras la culminación de su reinado, Laura logró darle visibilidad a su carrera como actriz y participó en proyectos audiovisuales como: ‘Tu Voz Estéreo’, ‘La Cacica’, ‘Los Briceño’, ‘Bolívar’, ‘Klass 95’ y ‘Nuevo Rico, nuevo pobre’, por tan solo mencionar algunas.

Puedes leer: Jhonny Rivera y su esposa muestran cómo quedó la iglesia donde se casaron tras terremoto

Publicidad

¿Qué le pasó a Laura Barjum en su visita al médico?



Hace unos días, Laura Barjum a través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde relataba una compleja situación que vivió tras su vista al médico. En el clip, la exreina expresa que se siente un poco triste porque las cosas no salieron como esperaba.

“Hace poco fue al médico y me dieron una noticia que siempre estuvo rondando en mi cabeza (…) Me he dado cuenta en este par de días que he estado sin mi lunar que, creo que yo lo hecho mucho más de menos que la gente. Muchas ni se dan cuenta”, aseguró la también presentadora.

Publicidad

En medio de su relato, Barjum explicó que durante varios años sus familiares y personas cercanas le habían recomendado realizarse controles periódicos de uno de sus lunares. La actriz aseguró que siguió estas recomendaciones y acudía con frecuencia a revisiones médicas. Sin embargo, durante su más reciente visita al especialista, el profesional identificó que el lunar había aumentado de tamaño, por lo que determinaron que era necesario retirarlo para realizar los estudios correspondientes.

Te gustaría leer: Por qué Andrea Nocetti se alejó de la televisión: un exnovio influyó en esa decisión

“Siento que es el fin de una era. Estuve varios días tratando de reconocerme (…) Es muy loco que una marca terminé siendo tan importante para uno”, añadió la presentadora un tanto nostálgica en su publicación, la cual tiene cerca de cuarenta mil me gustas y mil comentarios.

“Te amo tanto, se lo mucho que te dolió quitarte tu hermoso lunar, eres hermosa de todas las formas amiga, pero tu interior????? 😭🥹 eso es lo más hermoso que puede existir”, “Te ves espectacular de cualquier manera 🙌”, “Eres nuestra reina, con lunar o sin lunar eres la más hermosa!” y “Yo desde abril tengo dos cicatrices en mi frente y ha sido toda una historia maravillosa también, porque tampoco soy esas cicatrices. Qué cosa tan fantástica ser estos cuerpos y darnos cuenta que no lo somos. Abrazo!”, han sido algunos de los comentarios que ha recibido por parte de sus amigos y colegas.

Publicidad

Momentos antes de culminar el video, la actriz agregó enfáticamente que realizaba ese video con el propósito de concientizar a las personas de acudir a tiempo al médico, pues quizás una visita tardía podría generar situaciones irreversibles y con grandes consecuencias.