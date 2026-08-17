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Laura Barjum lloró por cambio en su cara tras visita al médico: ¿Qué le pasó?

La actriz Laura Barjum generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video tras asistir a una cita médica. Según relató, la visita no tuvo el resultado que esperaba.

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Laura Barjum tuvo cambio en su cara y pocos lo notaron: “Es el fin de una era”

La actriz y exreina generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video tras asistir a una cita médica. Según relató, la visita no tuvo el resultado que esperaba.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 17 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Barjum en La Red