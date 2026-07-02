Él es el exintegrante de Gol de Caracol que pasó a los octavos del Mundial como técnico

El profesor Gustavo Julio Alfaro dirigió a clubes, como Rosario Central, Quilmes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán y Boca Juniors. Debutó en las selecciones con Ecuador, continuó con Costa Rica y, actualmente, está detrás del éxito de la Selección de Paraguay.

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Su vida siempre ha estado relacionada con el mundo del deporte, tanto así que integró el equipo del Gol Caracol durante varios eventos de fútbol. Comentó la Copa del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Entre sus labores destacadas, estuvieron los análisis de los encuentros amistosos entre las selecciones nacionales, de la mano de Gol Caracol. Aunque ahora está dedicado tiempo completo a ser técnico, mantiene una muy buena relación con sus excompañeros de transmisión y, de hecho, celebró el histórico paso de Paraguay a la siguiente fase del Mundial con Javier Hernández Bonnet y otros de sus amigos de Caracol.

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Dónde nació el técnico Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro nació en Rafaela, Argentina, el 14 de agosto de 1962. Fue futbolista y, después de retirarse, se dedicó a ser entrenador de fútbol y comentarista deportivo.

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Su primera experiencia como técnico de fútbol la tuvo en el mismo club en el que debutó como jugador. Sus primeros años los dedicó exclusivamente a los equipos de la primera división de Argentina, pero por sus buenos resultados, sus servicios fueron solicitados en equipos de otros países y, posteriormente, en selecciones nacionales. En 2024 aceptó dirigir a la Selección de Paraguay y volvió a llevarla a la Copa del Mundo después de 16 años.