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Quién es Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay y exintegrante de Gol Caracol

Quién es Gustavo Alfaro, técnico de la selección paraguaya de fútbol, Hizo parte del equipo de Gol Caracol. Además te contamos sus inicios como jugador y entrenador.

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Él es el exintegrante de Gol de Caracol que pasó a los octavos del Mundial como técnico

Se trata de Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay que durante la fase de los dieciseisavos del Mundial logró eliminar a la selección alemana campeona del mundo en cuatro ocasiones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Gustavo Alfaro
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Foto: AFP