Exfutbolista de la Selección Colombia que fue al Mundial de Rusia destapó episodio de depresión

José Izquierdo, recordado también por su paso por Once Caldas y Brujas de Bélgica, vivió una vida de excesos gracias a su éxito en el fútbol. Tras su retiro, se ha dedicado a guiar a colegas para tener un proyecto de vida.

