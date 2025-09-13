Exfutbolista de la Selección Colombia que fue al Mundial de Rusia destapó episodio de depresión

A sus 29 años, José Izquierdo, recordado por su brillante paso por Once Caldas y su internacionalización con el Club Brujas de Bélgica, decidió colgar los guayos y retirarse del fútbol profesional. En una entrevista íntima con La Red, el exjugador abrió su corazón y compartió la verdad detrás de su sorpresivo adiós a las canchas.

Izquierdo, quien también fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018, relató que, pese a los logros deportivos, en su vida personal vivía una auténtica pesadilla marcada por los excesos., ya que se volvió adicto a las mujeres, a la fama, a las fiestas y empezó a consumir alcohol y drogas.



El Mundial fue, sin duda, el punto más alto de su carrera, pero también el inicio de un largo y doloroso declive. Tras su participación con la Selección, una grave lesión lo alejó de las canchas por más de tres años. A pesar de los intentos por volver, José nunca logró recuperar el nivel que lo llevó a brillar en Europa.

En ese momento crítico, Izquierdo decidió cambiar el rumbo. Comenzó a buscar actividades que realmente lo hicieran feliz, a reconectarse con su esencia y a sanar. Dejó atrás las conductas autodestructivas y encontró en la salud mental, el deporte recreativo y la espiritualidad, nuevas formas de vivir.

Hoy, lejos de los reflectores del fútbol profesional, José Izquierdo ha encontrado un nuevo propósito: ayudar a otros jugadores a enfrentar los desafíos emocionales del retiro y prevenir que caigan en los mismos errores.

Con esta experiencia, busca convertirse en guía y apoyo para quienes enfrentan una etapa similar. Su testimonio es una valiosa lección sobre la importancia de la salud mental en el deporte y la necesidad de acompañamiento integral para los atletas, dentro y fuera del campo.

