Valentina Ferrer, J Balvin y más en Tu Moda Sí Incomoda: famosa criticada por un "chiro de peluche"

En el capítulo emitido este 13 de septiembre, La Red trae una edición candente de su sección favorita: Tu Moda Sí Incomoda, y esta vez el turno es para analizar los atuendos más comentados de los MTV Video Music Awards 2025. Como era de esperarse, los presentadores no se guardan nada y lanzan sus opiniones sobre las celebridades que pisaron la alfombra.

La crítica inicia con buenas noticias para el colombiano J Balvin y su pareja Valentina Ferrer, quienes, según los panelistas, se robaron las miradas por lo impecable de sus elecciones. Él apostó por un estilo clásico con toques de gánster moderno, un look muy bien logrado, mientras que ella optó por un vestido simple, pero elegantísimo.

“(A ella) cualquier cosa le queda bien”, aseguraron los presentadores, quienes resaltaron su sofisticación y buen gusto. La pareja fue, sin duda, una de las mejor vestidas de la noche.

La pasarela de celebridades incluyó también a grandes figuras como Ricky Martin, Paris Hilton, Doja Cat, Lenny Kravitz, Ariana Grande y Lady Gaga, quienes, con sus atuendos, aportaron color, brillo y extravagancia al evento. Como es costumbre, cada uno de ellos dividió miradas y opiniones, pero hubo una en particular que generó polémica: Sabrina Carpenter.

La cantante y actriz estadounidense divide al panel por su elección de vestuario. Mientras unos intentan ver el lado positivo, Juan Carlos Giraldo es directo en su apreciación: “A mí me pareció aterradora, me parece más la personificación de una miss o de una persona para recibir los premios de entretenimiento para adultos (…) la estolita es de cuatro centavos (…) Ya el vestido era barato, pero ya con el chirito ese se la terminó de tirar”.

Por su parte, Mary Méndez es un poco más diplomática, sugiriendo una mejora sencilla que, en su opinión, habría cambiado todo: recogerse el cabello.

