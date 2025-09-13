En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Valentina Ferrer, J Balvin y más en Tu Moda Sí Incomoda: famosa criticada por un "chiro de peluche"

Valentina Ferrer, J Balvin y más en Tu Moda Sí Incomoda: famosa criticada por un "chiro de peluche"

A propósito de la celebración de los MTV Video Music Awards el pasado 7 de septiembre, los presentadores de La Red reaccionaron a los mejores y peores vestidos de la jornada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad