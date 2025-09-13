Stephany Zabaleta, ganadora de La Descarga en 2023, presentó a su nuevo amor

El Fisgón de La Red no deja pasar ni una, y esta vez sorprendió a la reciente ganadora de La Descarga, Stephany Zabaleta, en una situación bastante romántica. Las cámaras captaron a la talentosa cantante besándose con un hombre en un lugar público, dejando claro que el corazón de Stephany ya tiene dueño.

Tras el revuelo que causaron las imágenes, Stephany decidió romper el silencio y ofreció una entrevista exclusiva para La Red, donde habló abiertamente sobre el nuevo amor que llegó a su vida. Con una sonrisa sincera y visiblemente feliz, la artista confirmó que está comenzando una relación con David Ramírez, un odontólogo que conoció recientemente.

"Empezamos a hablar, a salir, y poco a poco las cosas se fueron dando”, contó Stephany, quien añadió que nunca llegó a verlo con interés romántico a penas lo conoció, sino que todo se prestó para que su primer acercamiento se llevara a cabo como una amistad.

Aunque no ha pasado algún tiempo desde que decidieron formalizar la relación, Stephany asegura que la conexión con David ha sido profunda y significativa. “Ha sido un proceso que me ha ayudado a sanar, me ha ayudado a entender la vida y a verla de una forma diferente. Soy una mujer que está equilibrada, tiene paz, tranquilidad, es feliz”, afirmó con emoción.

La intérprete, que conquistó al público colombiano con su potente voz y carisma en el reality musical, también dejó claro que, aunque su carrera está en pleno ascenso, está aprendiendo a equilibrar su vida artística con el amor y las relaciones personales.

Las imágenes captadas por El Fisgón causaron revuelo en redes sociales, donde los fans no tardaron en expresar su apoyo a la cantante. Muchos destacaron lo feliz que se ve y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Por ahora, Stephany Zabaleta continúa trabajando en su música y cumpliendo con su agenda de presentaciones, mientras vive esta nueva historia de amor que, según ella, llegó en el momento justo.

