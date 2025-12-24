Publicidad

Último día de la Novena de Navidad 24 de diciembre 2025: gozos y oraciones - CaracolTV

En esta ocasión, Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Boyacoman y Alberto Linero leen las oraciones y los gozos.

Consideración día 9 de la Novena de Navidad con Carolina Cruz y elenco de 'Día a Día'

Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Boyacoman y Alberto Linero están listos para el último día de la novena.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de dic, 2025
Consideración del día 9 de la Novena de Navidad de Caracol Televisión.