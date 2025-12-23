La millonada que se llevó un colombiano en La Danza de los Millones tras duelo de famosos

Ana del Castillo y Elder Dayán se enfrentaron a Marcela Mar, recordada por Pedro el Escamoso, y Alfonso ‘el Gato’ Baptista, de Pasión de Gavilanes, en seis juegos en La Danza de los Millones y al final las rondas, Laura Acuña llamó a un colombiano desde la Bóveda para que este se llevara una importante suma de dinero. A lo largo de los juegos, ambos equipos dieron lo mejor de sí para quedarse con la mayor cantidad posible de dinero, en una competencia que se mantuvo reñida de principio a fin.

Mira también: Primera ganadora de 'La Danza de los Millones' contó que hará con la plata



¿Cuánto dinero se llevó el televidente HOY en La Danza de los Millones?

Teniendo en cuenta que había 20 millones de pesos en cada juego, el dinero que no lograban recoger los famosos fue a parar a la Bóveda. Finalmente, la suma acumulada, es decir, $87’875.000, quedó destinada para los televidentes, quienes participaron desde sus casas. Solo uno respondió la pregunta final y se llevó el premio.



¿Quién ganó HOY en La Danza de los Millones?

En el primer reto, el Chancho giratorio, los actores lograron quedarse con $2.000.000, mientras que los cantantes sumaron $2.625.000. La mayor parte del dinero de esta prueba, $15.375.000, terminó en la Bóveda con Fortunato.

Para el segundo juego, ambos equipos ajustaron su estrategia y el duelo se volvió aún más reñido. En esta ocasión, Marcela Mar y Alfonso ‘el Gato’ Baptista lograron imponerse y se llevaron $4.000.000, mientras que Ana del Castillo y Elder Dayán alcanzaron $3.000.000. El acumulado del cerdito volvió a crecer con $13.000.000.

El tercer reto, conocido como el juego de palillos chinos, sacó a flote las debilidades de ambas parejas. Aunque el equipo rosado se desconcentró por momentos, consiguió $1.500.000, mientras que el equipo azul dio pelea y sumó $1.000.000. En esta prueba, la cifra destinada para los colombianos fue una de las más altas del capítulo, con $17.500.000.



Publicidad

En el cuarto juego, la puntería no fue el fuerte de ninguno de los dos equipos y el enfrentamiento terminó en empate. Tanto los actores como los cantantes lograron $1.875.000 cada uno, mientras que $16.250.000 ingresaron al cerdo, incrementando considerablemente el acumulado para los colombianos.

La competencia continuó con el Balancín, una prueba en la que las estrategias marcaron la diferencia. El equipo rosado, integrado por Marcela Mar y Alfonso ‘el Gato’ Baptista, consiguió $4.250.000, mientras que el equipo azul alcanzó $4.000.000. Aun así, el cerdo volvió a recibir una suma importante de $11.750.000.

Publicidad

Finalmente, en el sexto y último juego, se definió a la pareja ganadora del capítulo. Marcela Mar y Alfonso ‘el Gato’ Baptista cerraron su participación con $2.375.000, mientras que Ana del Castillo y Elder Dayán sumaron $3.625.000. En esta prueba final, $14.000.000 quedaron destinados para los colombianos.

Al cierre del capítulo, el equipo rosado se consolidó como el gran ganador, con un total acumulado de $19.625.000, mientras que el equipo azul finalizó con $12.500.000. Por su parte, el dinero que quedó en el cerdo alcanzó una millonaria cifra de $55.875.000, para un total general en el capítulo de $87.875.000, que fue entregado al televidente que logró responder correctamente la pregunta final.

No te pierdas La Danza de los Millones en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

