Cuánto dinero se llevó el televidente en La Danza de los Millones y qué le preguntaron

La competencia del capítulo 6 estuvo muy pareja durante los seis juegos. Al final, un colombiano se llevó más de 80 millones de pesos acumulados en la Bóveda, gracias a la pregunta de Laura Acuña en la Danza de los Millones.

Banner la danza de los millones DK

La millonada que se llevó un colombiano en La Danza de los Millones tras duelo de famosos

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 23 de dic, 2025
Cuánto dinero se llevó el sexto televidente en La Danza de los Millones