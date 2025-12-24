Publicidad

¿Hoy 24 de diciembre darán ‘La Danza de los Millones? Ajustes en la programación - CaracolTV

'La Danza de los Millones', programa conducido por la presentadora Laura Acuña regresa a su horario habitual el próximo 26 de diciembre en Caracol Televisión.

‘La Danza de los Millones’: ¿Este 24 de diciembre podrás ganar parte de los 120 millones?

Caracol Televisión realizó ajustes en la parrilla de programación este 24 de diciembre para que los espectadores puedan disfrutar de una gran variedad de programas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Qué pasará con 'La Danza de los Millones' y 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' este 24 de diciembre.