Silvy Araújo mostró su barriga de cuatro meses de embarazo: “Nuestro sueño creciendo”

Y es que Silvy Araújo, entrenadora personal e ‘influencer fitness’, compartió en sus redes sociales el video en el que se enteró que estaba esperando su primer hijo. En él, grabado el 4 de octubre de 2025, quedó registrado el momento en el que ella se hace una prueba, pues tiene un retraso. Evidentemente nerviosa, muestra el resultado a la cámara y luego lo lee ella; inmediatamente se pone a llorar de la emoción.

La noticia del embarazo sorprendió a cientos de sus seguidores, que no dudaron en felicitarla por la nueva etapa que empieza a vivir. Horas después, la cartagenera y su esposo, Felipe Pino, subieron unas fotos que se tomaron en la playa, en las que se aprecia la panza de Araújo y con las que revelaron que ella tiene cuatro meses de gestación.

“Nuestro sueño creciendo 🤍✨👶No saben cuánto lo soñamos. Estamos tan ilusionados y felices de por fin poder compartir esta noticia con ustedes. Segundo trimestre… 4 meses contigo🥹”, escribió la ‘influencer’ en su publicación:

La pareja no ha escondido la felicidad que sienten por la llegada de su primer hijo, pues ambos soñaban con ser papás y conformar una familia.

¿A qué se dedica el esposo de Silvy Araújo?

Felipe Pino, originario de Medellín, tiene una empresa de tecnología, que ofrece cursos ‘online’ y presenciales para aquellos que quieran seguir formándose en diferentes temas. Asimismo, el paisa lidera proyectos sociales para darles educación y oportunidades a niños y jóvenes de zonas vulnerables de su ciudad, programas a los que se ha unido su esposa.

Gracias a la cartagenera, Pino también empezó a tener un rol activo en el mundo digital y utiliza esos medios para promover sus proyectos sociales. A través de sus cuentas personales, comparte apartes de su día a día junto a Araújo, lo que ha fortalecido su relevancia entre seguidores de estilo de vida, bienestar y entretenimiento.