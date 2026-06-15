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Quién colaboró con Shakira en 'Waka waka' y cómo se ven en la actualidad - CaracolTV

Zolani Mahola, vocalista de Freshlyground en 2010, fue la encargada de acompañar a Shakira a cantar 'Waka waka' en la Copa del Mundo 2010. Así luce 16 años después.

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Así luce la cantante que colaboró con Shakira en 'Waka waka' 16 años después de ser un hit

La barranquillera se unió a Freshlyground en 2010 para interpretar la canción mundialista que se convirtió en una de las favoritas de los amantes del fútbol. Esto ha pasado con la banda.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jun, 2026
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Quiénes colaboraron con Shakira en 'Waka waka' y cómo lucen en la actualidad.
Quiénes colaboraron con Shakira en 'Waka waka' y cómo lucen en la actualidad.
Foto: YouTube Shakira.