Así luce la cantante que colaboró con Shakira en 'Waka waka' 16 años después de ser un hit

'Waka Waka' se convirtió en una de las canciones más recordadas de la historia de la Copa del Mundo. La producción musical fue interpretada por Shakira junto a Freshlyground, una banda sudafricana formada en 2002 en Ciudad del Cabo y que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en el campeonato mundial de fútbol celebrado en Sudáfrica en 2010.

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Una de las figuras principales de la agrupación era Zolani Mahola, vocalista de la banda durante varios años, quien se encargó de darle un nuevo aire al tema mundialista al incorporar fragmentos en xhosa, una lengua hablada por millones de personas en Sudáfrica y otros países del sur de África.

Después del impacto que tuvo la canción en el contexto deportivo, Mahola atravesó diferentes situaciones personales. Con el paso de los años, reconoció en entrevistas con medios internacionales que enfrentó problemas relacionados con el consumo de alcohol. Asimismo, reveló aspectos de su vida personal, entre ellos experiencias de abuso durante su infancia y el fallecimiento de su madre.



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Con el paso de los años, la cantante inició una nueva etapa profesional. En agosto de 2019 comenzó a desarrollar su carrera como solista y presentó proyectos musicales como 'The One Who Sings'. A partir de entonces dejó de formar parte de Freshlyground para enfocarse en sus trabajos individuales.

Recientemente, Mahola volvió a llamar la atención de quienes recuerdan la canción del Mundial tras publicar un video en el que interpretó nuevamente 'Waka Waka'. La grabación generó reacciones entre seguidores de la artista y de la agrupación, quienes asociaron la interpretación con el impacto que tuvo la canción durante el torneo de fútbol.

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Otra integrante destacada de Freshlyground fue Kyla Rose Smith. La músico dejó la banda antes que Mahola, marcando otro cambio dentro de la formación que alcanzó notoriedad internacional gracias a la participación en el proyecto artístico.

A pesar de las salidas de algunas de sus integrantes más reconocidas, Freshlyground continúa en actividad. Actualmente el grupo cuenta con nuevos miembros y mantiene su producción musical. Además, la banda reúne alrededor de 13 mil seguidores en redes sociales, donde comparte novedades sobre sus lanzamientos y proyectos recientes.

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