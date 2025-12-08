El gol que más ha hecho llorar a Javier Hernández Bonnet: ¿el de James o el de Rincón?

El viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo para vivir el Copa Mundial de la FIFA 2026, una ceremonia que reunió a miles de fanáticos en todo el mundo y que contó con Danny Ramírez, Heidi Klum y Kevin Hart como presentadores oficiales. Además, hubo actuaciones especiales de Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams.

Mira también: Canción de Selección Colombia para Mundial 2026 nació por reto de Javier Hernández Bonnet



Cuál es el gol que más ha hecho llorar a Javier Hernández Bonnet

Los colombianos estaban atentos a cada detalle, especialmente al grupo en el que quedaría la Tricolor. Antes de este momento tan esperado, el periodista Javier Hernández Bonnet estuvo en Día a Día hablando de lo que significa volver a un torneo de esta magnitud, de su carrera profesional y de momentos que lo han marcado.



En medio de la conversación, Carlos Calero le hizo una pregunta curiosa: en todos los años que lleva cubriendo eventos deportivos, ¿cuál es el gol que lo ha hecho llorar? Pues, más allá de ser comunicador, narrador y comentarista, también es una persona y un fanático.

“Hay tres goles que han sido significativos en Colombia”, empezó a explicar.

El primero, el de Marcos Coll en el 62, el único gol olímpico en la historia de los Mundiales, convertido contra la Unión Soviética en Chile 1962. El segundo, el de Freddy Rincón, el histórico 1-1 ante Alemania en Italia 1990, y el tercero, el de James Rodríguez a Uruguay en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.



Publicidad

Sin embargo, Bonnet reveló cuál fue el único que realmente lo hizo llorar. Aunque comenzó con tono serio, la historia terminó con una broma.

“El de Marcos Coll es el olímpico, pero el que más me hizo llorar fue el de Rincón contra Alemania, porque yo salí corriendo y en la sala de prensa estaba Iván Mejía celebrando. Se devolvió y no tenía con quién abrazarse. Yo iba entrando… imagínese eso en cámara lenta… y cuando voy llegando me pega un rodillazo en las partes nobles. Fue el gol más doloroso y me hizo llorar”.

Publicidad

La anécdota hizo reír a los presentadores Carlos Calero, Iván Lalinde, Carolina soto y Carolina Cruz, quienes no esperaban ese final.

¿Cómo quedó Colombia para el próximo Mundial?

Tras el sorteo oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, realizado este viernes 5 de diciembre, la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K, junto a:



Portugal

Uzbekistán

Un equipo aún por definir, que saldrá del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Mira también:

Presentador de Sorteo Mundial 2026 tiene sangre colombiana: estuvo en 'Capitán América'

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

