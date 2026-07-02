Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
PORTUGAL VS CROACIA - JULIO 2 - MUNDIAL 2026
Muerte de Henry en 'Vecinos'
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

A qué hora es el partido Colombia VS. Ghana y qué pasará con 'La Vuelta al Mundial' - CaracolTV

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a la Selección de Ghana en el Estadio Arrowhead de Kansas City, en Estados Unidos. Estos son los cambios que hará Caracol Televisión en su programación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A qué hora juega Colombia este 3 de julio y cómo queda la programación de Caracol

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a la Selección de Ghana en el Estadio Arrowhead de Kansas City, en Estados Unidos. Estos son los cambios que hará Caracol Televisión en su programación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jul, 2026
Comparta en:
A qué hora juega la Selección Colombia contra Ghana este 2 de julio en el Mundial de Fútbol 2026.
A qué hora juega la Selección Colombia contra Ghana este 2 de julio en el Mundial de Fútbol 2026.
Foto: Gol Caracol y GettyImages.