A qué hora juega Colombia este 3 de julio y cómo queda la programación de Caracol

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia VS. la Selección de Ghana correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá. Caracol Televisión anunció que realizará varios cambios en la programación para transmitir este encuentro deportivo, así como también el partido Argentina VS. Cabo Verde.

Mira también: Quién es el brujo de Ghana que prometió usar sus poderes contra la Selección Colombia



¿Este viernes darán 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'?

La programación de la mañana inicia con Noticias Caracol de 5:30 a. m. hasta las 9:00 a.m., seguido de 'Día a Día' hasta las 11:30 a. m. y 'María la del barrio', hasta las 12:30 p. m.

Posteriormente, comenzará la emisión de la tarde, que parte con Noticias Caracol en una versión extendida hasta las 4:00 p. m., seguido del partido Argentina Vs. Cabo Verde que va hasta las 7:00 p. m., justo a tiempo para que emitan durante media hora Noticias Caracol en su edición central.

Mira también: Pékerman se hace viral en el Mundial 2026 por celebrar los goles de la Selección Colombia





A las 7:30 p. m. a 10:30 p. m. los televidentes podrán disfrutar del encuentro deportivo entre la Selección Colombia y la Selección de Ghana en el que se definirá qué grupo tendrá la posibilidad de enfrentarse en los octavos de final y estar cada vez más cerca del premio del torneo.

Publicidad

Luego se dará paso a 'Vecinos' de 10:30 p. m. a 11:00 p. m., que se encuentra en uno de los momentos más importantes tras la muerte de Henry, y se cerrará la jornada con media hora de la última edición de Noticias Caracol y media hora de 'Así va el Mundial'. Esto significa que no se emitirá un nuevo episodio de 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'.

Dónde ver el partido Colombia VS. Ghana

Publicidad

Los espectadores podrán ver los dos partidos a través de la pantalla de Gol Caracol, que hará un cubrimiento detallado en televisión. Asimismo, quienes quieran conectarse a través de dispositivos móviles, tendrán la posibilidad de acceder a la señal en vivo de Gol Caracol en la que se podrá seguir el minuto a minuto de las jugadas, así como también otros detalles interesantes de la actividad, como invitados especiales, hinchas llamativos y más.

Mira también: Quiénes son las esposas de los jugadores de la Selección Colombia: relaciones de décadas