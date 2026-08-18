Hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano dijo cómo es su papá de suegro; ¿celoso?

La hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, que se ganó una beca para estudiar su universidad en Estados Unidos, aseguró en ‘La Red’ que su papá como suegro es “supercool, superdivertido” y cero tóxico. Incluso, aseguró Violeta, se vuelve muy amigo del yerno.

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No obstante, la hija de los famosos aclaró que hace mucho tiempo que no le dicen suegro Llano, por lo que él bromeó diciendo que “no hay afán” y que así están muy bien.

El actor, además, agregó que confía en la educación que él y su esposa les han dado a sus hijos a lo largo de los años, aunque siempre está detrás de ellos respaldándolos. “Creo que, si no confío en lo que he hecho con mi esposa, estoy jodido”, concluyó el expresentador del 'Desafío'.

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El paisa y su hija destacaron que entre ellos existe una relación que va más allá del lazo sanguíneo: ella aseguró que su papá es su mejor amigo y su gran protector, por lo que existe mucha confianza.

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¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Llano?

Juan Pablo Llano y Catalina Gómez tienen dos hijos: Violeta y Matías. La pareja lleva más de dos décadas de relación y actualmente reside en Estados Unidos. Violeta y Matías han crecido alejados, en buena medida, del mundo del espectáculo, aunque sus padres suelen compartir algunos momentos familiares en redes sociales.

En 2026, Violeta fue noticia por sus logros académicos. La joven terminó su secundaria y recibió ofertas de becas de varias universidades, un motivo de orgullo para sus padres.

Por su parte, Matías también ha protagonizado algunos de los momentos familiares que Juan Pablo Llano comparte con sus seguidores. En 2025, el actor publicó un video en el que acompañaba a su hijo mientras este comenzaba a conducir, una experiencia que reflejó el vínculo cercano entre ambos.

