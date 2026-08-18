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Hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano dijo cómo es su papá de suegro

Qué dijo la hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano, Violeta, sobre su papá como suegro. La joven reveló si el actor antioqueño es celoso o, por el contrario, es relajado.

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Hija de Catalina Gómez y Juan Pablo Llano dijo cómo es su papá de suegro; ¿celoso?

Violeta Llano, la primogénita de la presentadora y el actor antioqueño, estuvo con su papá en un evento en el que hablaron para 'La Red' de la relación de confianza que hay entre ellos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Juan Pablo Llano, Violeta Llano y Catalina Gómez
Juan Pablo Llano, Violeta Llano y Catalina Gómez
Foto: Instagram @catagomezpi