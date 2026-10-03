Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Salió con Shakira en concierto de Madrid y lo confundieron con Sergio Ramos

Un video viral desató rumores al inicio del concierto de Shakira en Madrid, España. Detalles sobre quién es el verdadero hombre con el que confundieron a Sergio Ramos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

¿Sergio Ramos salió con Shakira en su concierto? Él es el verdadero hombre que la acompañó

Un video viral desató rumores al inicio del evento de Madrid, España, pero el protagonista es Adam Lyons, talentoso bailarín cuya increíble similitud física con el futbolista engañó al mundo entero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Shakira
Shakira
Foto: Getty Image