¿Sergio Ramos salió con Shakira en su concierto? Él es el verdadero hombre que la acompañó

En la grabación registrada en una de las presentaciones de Shakira en Madrid desató un auténtico revuelo en las redes sociales. En las imágenes, los internautas aseguraban haber visto al futbolista español Sergio Ramos, compañero de Piqué en la selección campeona del Mundial 2010, caminando codo a codo junto a la estrella colombiana, lo que de inmediato encendió las especulaciones sobre los encuentros pasados entre ambas figuras, sin mencionar la rivalidad futbolística que marcó su pasado.

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Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: no se trataba del excapitán del Real Madrid, sino de Adam Lyons, un bailarín profesional que ha trabajado antes con la artista.

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La increíble similitud física de Lyons con el defensor central confundió a miles de usuarios que replicaron el clip en distintas plataformas. Ante la creciente ola de comentarios y teorías, fue el propio bailarín quien decidió aclarar el malentendido con humor a través de sus redes sociales.

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Lyons publicó varios contenidos en sus perfiles luciendo exactamente el mismo atuendo con el que aparece en la famosa caminata. Además, reposteó en historias destacadas el video con el cual su rostro se volvió tendencia mundial de la noche a la mañana, aprovecha la oportunidad y menciona a su ‘gemelo’ futbolista.

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Quién es Adam Lyons, el bailarín al que confundieron con Sergio Ramos

Más allá de la anécdota y la confusión viral, Adam Lyons cuenta con una sólida y ejemplar trayectoria en la industria del entretenimiento. El bailarín y creador de contenido ha trabajado de la mano con reconocidos artistas de talla internacional, consolidándose como una figura recurrente en importantes giras globales y ‘shows’ de gran formato.

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Su disciplina, versatilidad y carisma en el escenario lo han llevado a formar parte del exclusivo elenco de baile que acompaña a Shakira, acumulando además miles de seguidores que hoy no solo admiran su talento para la danza, sino que celebran su inesperada ‘doble vida’ viral como el clon de Sergio Ramos.

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Cabe aclarar que, hasta hoy, ni Shakira ni Sergio Ramos han respondido oficialmente sobre la confusión en el concierto de la artista y por el cual los fanáticos creyeron que el futbolista era ‘Team Loba’.