Shakira hizo su propia ciudadela en España: Macondo Park tiene zona para niños y más

Los conciertos de Shakira en España corresponden a una residencia exclusiva de 12 fechas concentradas en el Estadio Shakira (Iberdrola Music, Madrid), las cuales se llevarán a cabo a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos: del 18 al 20 de septiembre, del 25 al 27 de septiembre, del 2 al 4 de octubre y del 9 al 11 de octubre de 2026.

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Allí, la cantante está haciendo historia; su propósito inicial era hacer una gira completamente diferente a lo tradicional, pues decidió construir una infraestructura única con la expectativa de reunir a más de 600.000 personas durante sus 12 fechas.

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Según declaraciones de Javier Tomás, director general de Live Nation Creative, la creación de este espacio tomó más de 16 meses de trabajo e involucró a más de 10.000 trabajadores directos.





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Qué dijo Shakira sobre Macondo Park

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Por su parte, la intérprete de ‘La Antología’ y 'Hips Don't Lie' expresó su entusiasmo al celebrar su regreso a los escenarios españoles en esta escala: "Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida", dejando claro que la construcción del parque es un regalo conceptual para sus seguidores.

Macondo Park es una mega ciudadela temática e inmersiva concebida por la superestrella colombiana Shakira y la productora Live Nation. Ubicado en el recinto Iberdrola Music del distrito de Villaverde, en Madrid, este espacio abarca un área equivalente a 22 canchas de fútbol, es decir, 150.000 metros cuadrados.

Inspirado en el universo literario del Premio Nobel Gabriel García Márquez y en la riqueza cultural de Latinoamérica, el proyecto surge en el marco de la histórica residencia de 12 conciertos de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Más que un recinto de conciertos convencional, el lugar se define como un "Disney World musical" multicultural enfocado en celebrar la libertad, el arte y la identidad latina.

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Atracciones y pabellones principales de Macondo Park

El corazón de este megaproyecto es el Estadio Shakira, pero la experiencia se expande a lo largo de ocho pabellones temáticos estructurados por colores y contenidos exclusivos.

El Museo: un espacio de color naranja dedicado 100% a la trayectoria de la artista. Exhibe galardones históricos y vestuarios icónicos cedidos por la propia cantante, como el recordado outfit del videoclip de ‘Waka Waka’.

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La Sala (Festival Es Latina): un escenario musical alternativo teñido de rojo donde se presentan artistas seleccionados personalmente por Shakira, incluyendo a los colombianos Aria Vega y Juan Pablo Vega, junto a figuras internacionales como Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente.

Macondito: zona infantil diseñada con la colaboración de Milan y Sasha (hijos de la barranquillera) junto a Disney. Ofrece actividades dinámicas sobre magia, música, deportes y gastronomía para los más pequeños.

El Taller: pabellón verde centrado en la moda con pasarelas de diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada y el lanzamiento oficial en España de Isima, la marca de cuidado capilar de la colombiana.

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Club Loba: el rincón preferido por los fanáticos. Un espacio rosado con recreaciones fotográficas de los sets de rodaje de sus vídeos, tienda oficial de productos y concursos de karaoke.

El Mercado, La Biblioteca y Macondo Plaza: áreas gastronómicas, espacios dedicados a la literatura hispana y una plaza central al aire libre donde cada noche se celebran muestras artísticas de flamenco.

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Shakira está a punto de terminar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en el Medio Oriente, específicamente en las Pirámides de Guiza, en Egipto, el 28 de noviembre del 2026.

Debido a esto, la intérprete de ‘La Tortura’ rompió varios récords al convertir su gira en una de las más históricas del espectáculo latino. Además, la gira más taquillera de la historia por un artista latino, recaudando 421 millones de dólares, superando al mexicano Luis Miguel.

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Por otro lado, ha sido la primera gira con más entradas vendidas en Colombia, llenado los estadios de Medellín, Bogotá y su ciudad natal, Barranquilla, mientras que en México batió el récord de más fechas agotadas por un artista en el estadio de la Ciudad de México, según Blu Radio.

