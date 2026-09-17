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Shakira hizo su propia ciudadela en España: Macondo Park, tiene zona un museo

La cantante hace historia Madrid con Macondo Park, una inédita ciudadela multicultural de ocho pabellones diseñada para reunir a más de 600.000 personas en el marco de sus 12 conciertos.

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Shakira hizo su propia ciudadela en España: Macondo Park tiene zona para niños y más

La cantante revoluciona Madrid con Macondo Park, una inédita ciudadela multicultural de ocho pabellones diseñada para reunir a más de 600.000 personas en el marco de sus 12 conciertos.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Image