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Capítulo 40 'Yo Me Llamo'
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron
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‘Yo Me Llamo Vicentico’ se ganó 5 millones por ser el mejor de la noche del capítulo 40 de 'Yo Me Llamo'.

‘Yo Me Llamo Vicentico’ y ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’ pusieron a vibrar el Templo con una presentación llena de ritmo y energía. El imitador conquistó al jurado y ganó 5 millones.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Vicentico’ fue el mejor de la noche y ganó 5 millones: “Quisiera su bendición”

‘Yo Me Llamo Vicentico’ y ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’ pusieron a vibrar el Templo con una presentación llena de ritmo y energía. El imitador conquistó al jurado y ganó 5 millones.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 17 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.