‘Yo Me Llamo Vicentico’ fue el mejor de la noche y ganó 5 millones: “Quisiera su bendición”

Una noche llena de ritmo, energía y complicidad se vivió en el Templo de la Imitación durante el capítulo 40 de ‘Yo Me Llamo’. En esta ocasión, ‘Yo Me Llamo Vicentico’ y ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’ conquistaron el escenario con una presentación que puso a disfrutar a los jurados y participantes. La conexión entre ambos imitadores creó una verdadera atmósfera de carnaval.

Tras finalizar la presentación, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: el jurado eligió a ‘Yo Me Llamo Vicentico’ como el mejor imitador de la jornada, reconocimiento que estuvo acompañado de un premio de 5 millones de pesos.



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Amparo Grisales destacó la energía del participante y aseguró que su actuación logró erizarle la piel. “Hoy fuiste a un carnaval. Para mí, hermosa, tu presentación, como interactuaste con Celia, fue fascinante”, expresó la jurado. Por su parte, César Escola manifestó: “De verdad que lo gocé muchísimo y me da mucha alegría presenciar este tipo de shows aquí”.

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Finalmente, Elder Dayán resaltó la manera en que Vicentico llevó la melodía durante su interpretación. “Hoy tuviste una interpretación suave, la melodía te dejaba llevar por ella y estabas…”, señaló el jurado. De esta manera, el imitador cerró una noche especial en el Templo, acompañado de ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’ y con un reconocimiento que lo dejó entre los protagonistas de la jornada.





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‘Yo Me Llamo Vicentico’ recordó su primera audición y habló de su mayor deseo

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Durante una entrevista, el imitador de Vicentico aseguró que se siente feliz y honrado de poder rendir homenaje a la música y al legado del artista original. Además, contó que la presentación de esta noche tuvo un significado muy especial, pues interpretó la misma canción con la que hace tres años llegó a su primera audición en ‘Yo Me Llamo’.

En aquella oportunidad no logró avanzar en la competencia, por lo que regresar al escenario, interpretar nuevamente el tema y ser elegido como el mejor de la noche representó un momento muy importante para él.

Tras recibir el reconocimiento como el mejor de la jornada y llevarse un premio de 5 millones de pesos, el imitador confesó que todavía tiene un sueño por cumplir: recibir la bendición del propio Vicentico. Aseguró que cada presentación la realiza con mucho respeto y cariño, pues su intención va más allá de imitar al cantante: busca rendirle un homenaje sincero y honrar el legado musical que ha construido durante años.