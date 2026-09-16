‘Yo Me Llamo Vicentico’ conquistó el Templo junto a ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’: “Me encantó”

El Templo de la Imitación fue escenario de una noche vibrante donde el talento desbordado y la nostalgia se apoderaron del escenario. Los imitadores de 'Vicentico' y 'Celia Cruz' unieron sus voces y presencia escénica para entregar un 'show' memorable que conquistó por completo al exigente panel de jurados.

Desde los primeros acordes, la interpretación de 'Vicentico' logró transmitir una vibra única que erizó la piel de Amparo Grisales, quien no ocultó su emoción ante la fidelidad vocal y el sello característico del artista argentino. A este elogio se sumaron César Escola y Elder Dayán Díaz, coincidiendo en que la puesta en escena fue Simplemente hermosa, destacando la evolución, el respeto por el personaje y la química demostrada en el escenario. Con esta presentación, ambos concursantes consolidan su posición como serios aspirantes a avanzar en la competencia y seguir enamorando al público colombiano.



¿Cuál es el nombre real del cantante Vicentico?

El nombre real de Vicentico es Gabriel Julio Fernández Capello. Nació el 24 de julio de 1964 en Buenos Aires, Argentina, y es ampliamente reconocido por ser el cofundador y voz principal de la mítica banda de rock latino en español 'Los Fabulosos Cadillacs', además de contar con una exitosa carrera como solista.

¿De dónde era Celia Cruz y cuándo falleció la 'Reina de la Salsa'?

Celia Cruz, cuyo nombre completo era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Garcés, nació en La Habana, Cuba. Reconocida mundialmente como la 'Reina de la Salsa', falleció el 16 de julio de 2003 en Fort Lee, Nueva Jersey, Estados Unidos, dejando un legado imborrable en la música tropical con su famoso grito de ¡Azúcar!.

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