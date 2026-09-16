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‘Yo Me Llamo Vicentico’ conquistó el Templo junto a ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’: “Me encantó” - CaracolTV

Amparo se erizó durante la presentación y dejó ver la emoción que le produjo la interpretación. César y Elder, por su parte, coincidieron en que había sido una presentación hermosa.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Vicentico’ conquistó el Templo junto a ‘Yo Me Llamo Celia Cruz’: “Me encantó”

Amparo se erizó durante la presentación y dejó ver la emoción que le produjo la interpretación. César y Elder, por su parte, coincidieron en que había sido una presentación hermosa.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Vicentico’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.