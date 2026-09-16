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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ tocó el piano y sorprendió a Amparo, César y Elder: "Increíble" - CaracolTV

Amparo destacó que había sido increíble y le recomendó dejar de lado la timidez durante sus presentaciones. Por su parte, César aseguró que le había encantado la interpretación y resaltó el resultado en el escenario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ tocó el piano y sorprendió a Amparo, César y Elder: "Increíble"

Amparo destacó que había sido increíble y le recomendó dejar de lado la timidez durante sus presentaciones. Por su parte, César aseguró que le había encantado la interpretación y resaltó el resultado en el escenario.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 16 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.