‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ tocó el piano y sorprendió a Amparo, César y Elder: "Increíble"

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió un momento cargado de sensibilidad y talento con la presentación de la imitadora de Lady Gaga. Con una propuesta arriesgada e íntima, la concursante se sentó al piano para interpretar el afamado tema 'Always Remember Us This Way', logrando captar de inmediato la atención del público y del jurado.

La actuación generó comentarios muy favorables en la mesa de jueces. César Escola no ocultó su felicidad, asegurando que le había encantado la interpretación y resaltando el impecable resultado que se vio en pantalla. Por su parte, Amparo Grisales calificó la presentación como increíble; sin embargo, no dudó en darle un firme consejo para su evolución en el programa: le recomendó dejar de lado la timidez y empoderarse aún más en el escenario para lograr la fuerza arrolladora que caracteriza a la estrella pop estadounidense.



¿Cuál es el nombre real de Lady Gaga y dónde nació?

El nombre real de Lady Gaga es Stefani Joanne Angelina Germanotta. Nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos, y es una reconocida cantante, compositora, bailarina y actriz ganadora de premios Grammy y un Óscar.

¿De qué película es la canción 'Always Remember Us This Way'?

'Always Remember Us This Way' forma parte de la banda sonora oficial de la película 'A Star Is Born' ('Nace una estrella'), estrenada en 2018 y protagonizada por la misma Lady Gaga junto al actor y director Bradley Cooper.

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