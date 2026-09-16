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Capítulo 40 Yo Me Llamo : Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación - CaracolTV

Las luces ya están encendidas y el escenario está listo para recibir a los imitadores. El Templo de la Imitación será testigo de una jornada llena de música, talento, emoción y momentos especiales.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:02 min
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Yo Me Llamo - Capítulo 40: Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación
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1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
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1:06:01
Capítulo 38
Este show llegó con el doble de fuerza y los imitadores la sacaron del estadio
IMAG - CAP.jpg
1:06:11
Capítulo 37
noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones
IMA CAP 40.jpg
1:06:02
Capítulo 40
Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación

Capítulo 40 Yo Me Llamo : Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación

Las luces ya están encendidas y el escenario está listo para recibir a los imitadores. El Templo de la Imitación será testigo de una jornada llena de música, talento, emoción y momentos especiales.

Por: Jorge Andrés Bernal
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FOTO - CAPÍ 39.jpg
1:06:29
Capítulo 39
Los imitadores están listos para brillar en una noche llena de talento, emoción y pasión
IMA - CAPI.jpg
1:06:01
Capítulo 38
Este show llegó con el doble de fuerza y los imitadores la sacaron del estadio
IMAG - CAP.jpg
1:06:11
Capítulo 37
noche de renuncia, lágrimas, eliminados y maravillosas presentaciones
IMA - CAPÍ.jpg
1:02:59
Capítulo 36
Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
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1:06:23
Capítulo 35
una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación
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1:06:31
Capítulo 34
Un nuevo grupo de imitadores llega al Templo dispuesto a conquistar el millonario premio
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1:06:02
Capítulo 40
Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación