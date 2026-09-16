Capítulo 40 Yo Me Llamo : Una noche para cantar, sorprenderse y emocionarse en el Templo de la Imitación - CaracolTV Las luces ya están encendidas y el escenario está listo para recibir a los imitadores. El Templo de la Imitación será testigo de una jornada llena de música, talento, emoción y momentos especiales.