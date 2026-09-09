Capítulo 35 Yo Me Llamo : una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación

Capítulo 35 de 'Yo Me Llamo' por Caracol Televisión, completo y gratis. Una noche de alegría y talento llega al Templo de la Imitación - CaracolTV Esta noche, el Templo de la Imitación recibirá a nuevos talentos que llegarán con una misión clara: conquistar al jurado, demostrar cuánto se parecen a sus artistas y seguir en competencia.