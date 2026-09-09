Exreina colombiana dio a luz a su segunda hija a sus 37 años y le puso nombre de cantante

El pasado 10 de mayo, Día de la Madre, la exparticipante de Miss Universo publicó un tierno carrusel de fotos en el que se veía a su hija Gaia sosteniendo una ecografía que indicaba que Catalina estaba esperando su segundo bebé. En la publicación recibió comentarios de famosos como, Manuel Medrano, Marcela García, Llane, el exintegrante de Piso 21, y Carolina Cruz.

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Los seguidores se enteraron ese mismo día de que Maluma sería papá por segunda vez con su esposa, Susana Gómez y, también, estaría a la espera de su segundo hijo.

"Gaia será hermana mayor. Hoy celebro el Día de la Madre con doble felicidad. Estamos listos para expandir el corazón, multiplicar el amor y vivir una nueva aventura. #happymothersday", publicó.

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El 8 de septiembre, en horas de la noche, la exseñorita Valle compartió en su cuenta de Instagram @catalinarobayo que su corazón está feliz, pues ya son cuatro miembros en su familia, cinco contando a su mascota, Pancho.

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Cómo se llama la segunda hija de Catalina Robayo, exreina y expresentadora

Catalina Robayo, le puso a su hija recién nacida el nombre de Aria, como la cantante barranquillera Aria Vega que interpreta la canción ‘Chévere’ y ‘Cule Poco’; quien además se unió al ‘trend’ viral de “costeñita core”, que reúne y transforma la música, cultura y estética de la costa colombiana en una nueva visión.

“Mis dos niñas finalmente juntas, con una vida entera para compartir. 🌼🪻🌸

Y de repente, un 1 de septiembre nos volvimos cuatro en esta familia. (5 con Pancho)

Bienvenida al mundo, Aria. ✨ te amamos.

Estamos listos para vivir nuevas, emocionantes y retadoras aventuras”, decía el tierno post.

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En su publicación puso fotos y videos mostrando a sus dos hijas: el primero es un video de Gaia midiendo su mano con el pie su hermanita, la segunda y tercera foto es de Gaia alzando a su hermanita menor en un sofá, y la última foto es de una mesa llena de dulces y de cuatro milhojas decoradas con fresas y macarrones franceses y escribían el nombre Aria.

Quién es Catalina Robayo, exreina colombiana

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María Catalina Robayo Vargas nació en Cali, la sucursal mundial de la salsa, el 12 de mayo de 1989 y tiene 37 años. Fue ganadora del concurso nacional de Belleza de Colombia en 2010 – 2011 y cuando tenía 22 años logró representar al país en Miss Universo 2011. Estudió derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. La modelo está casada con Juan Pablo Añez, abogado colombiano.