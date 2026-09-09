Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Alas Rotas
Capítulo 34 'Yo Me Llamo'
Exreina colombiana dio a luz a su segunda hija a sus 37 años
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Catalina Robayo, exseñorita Colombia, dio a luz a su segunda hija

La exseñorita Colombia y expresentadora anunció por medio de sus redes sociales que su hija Aria nació el pasado primero de septiembre del 2026. Aseguró que su corazón está sano y feliz.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Exreina colombiana dio a luz a su segunda hija a sus 37 años y le puso nombre de cantante

Por medio de sus redes sociales, Catalina Robayo, que fue reina del país en 2010-2011, dio a conocer que, el primero de septiembre de 2026, nació su segunda hija con el abogado Juan Pablo Añez.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Catalina Robayo, exseñorita Colombia
Catalina Robayo, exseñorita Colombia
Foto Instagram: @catalinarobayo