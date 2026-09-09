'Yo Me Llamo Laura Pausini' ganó 10 millones de pesos: qué hará con la plata

La noche fue inolvidable para ‘Yo Me Llamo Laura Pausini’, quien no solo sorprendió al jurado con su presentación, sino que además se convirtió en la mejor imitadora de la noche y se llevó un premio de 10 millones de pesos.

La participante interpretó ‘Volveré junto a ti’ y conquistó el escenario con una presentación llena de fuerza, brillo y emoción. Su evolución tampoco pasó desapercibida para los jurados, quienes destacaron varios aspectos de su caracterización y desempeño vocal.



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“Impresionante. Le pusiste fuerza, las vocales fueron bien pronunciadas. Gracias por darme magia”, expresó César Escola, mientras Amparo Grisales aseguró que su espectáculo tuvo un toque angelical: “Tuviste fuerza y proyección. Estuviste maravillosa”. Elder Dayán también celebró su presentación y resaltó su control vocal: “Felicitaciones, eres una gran artista”.

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Con los elogios sobre la mesa, Amparo, César y Elder decidieron que la imitadora de Laura Pausini era la mejor de la noche. Entonces llegó el momento de la verdad: debía escoger entre dos cajas que escondían diferentes cantidades de dinero. Sin saber qué había dentro, tomó su decisión y encontró el premio de 10 millones de pesos.





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¿En qué gastará los 10 millones de pesos la imitadora de Laura Pausini?

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La felicidad fue evidente tras conocer que había elegido la caja con el premio mayor. Sin embargo, la imitadora ya tiene claro qué hará con parte de este dinero: invertirá en su caracterización de Laura Pausini.

Según contó en entrevista, destinará una parte del premio a elementos fundamentales para seguir perfeccionando su personaje, entre ellos vestuario, accesorios y cabello. Así, los 10 millones de pesos no solo representan un reconocimiento a su talento, sino también una oportunidad para continuar creciendo en la competencia.