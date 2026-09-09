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Quién ganó 10 millones en 'Yo Me Llamo': imitadora de Laura Pausini

En el más reciente capítulo de ‘Yo Me Llamo’, la imitadora de la cantante italiana se convirtió en la mejor de la noche y gracias a ello, se ganó un gran premio millonario.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Laura Pausini' ganó 10 millones de pesos: qué hará con la plata

En el más reciente capítulo de ‘Yo Me Llamo’, la imitadora de la cantante italiana se convirtió en la mejor de la noche y gracias a ello, se ganó un gran premio millonario.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 9 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Laura Pausini’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.