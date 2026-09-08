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Murió el bebé de Dekko, cantante colombiano; lo despidió con desgarrador mensaje

Murió el bebé de Dekko, cantante colombiano, con su esposan, Natalia Angulo. Detalles del desgarrador mensaje que dejó para despedir a su hijo de tan solo cuatro días de nacido.

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Murió el bebé de Dekko y lo despidió con desgarrador mensaje; tenía 4 días de nacido

El artista colombiano conmocionó a sus seguidores tras confirmar la pérdida de su pequeño bebé Gianluca. El cantante quitó todas sus publicaciones de Instagram, y solo dejó una foto de su hijo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Murió el bebé del cantante Dekko
Foto: Caracol TV