Murió el bebé de Dekko y lo despidió con desgarrador mensaje; tenía 4 días de nacido

El reconocido intérprete urbano Dekko y su esposa, Natalia Angulo, atraviesan por un doloroso proceso de duelo tras el fallecimiento de su hijo recién nacido, Gianluca. A través de una sentida publicación en su cuenta oficial de Instagram, el barranquillero compartió el desgarrador momento con sus seguidores, explicando que el pequeño estuvo en este mundo durante cuatro días, cinco horas y seis minutos.

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Aunque los padres no revelaron las causas médicas exactas del deceso, expresaron la profunda tristeza que embarga a toda la familia.

¿Cómo se despidió Dekko de su bebé Gianluca?

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Acompañado de una emotiva imagen capturada tras el nacimiento del pequeño, el intérprete de temas como '12x3' dedicó unas conmovedoras palabras para homenajear a su hijo:





"Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre".

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En otra publicación de Natalia Angulo, ella recordó al pequeño como un "milagro" y un "guerrero" que dejará una huella imborrable en la vida de la pareja y de su primera hija, Pierina. Ante la difícil noticia, diversas celebridades, colegas de la industria musical y fanáticos han volcado sus mensajes de apoyo, condolencias y solidaridad en sus redes sociales oficiales.

Quién es Dekko

Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido artísticamente en la industria musical como Dekko, es un cantautor y compositor originario de Barranquilla, Colombia. Inició sus pasos en la música influenciado por géneros tradicionales como el vallenato, espacio donde descubrió sus habilidades para la composición.

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Posteriormente, el artista dio el salto al estilo urbano y al pop, posicionando temas en las principales tendencias de plataformas digitales y logrando millones de reproducciones con sencillos como ‘12x3’, ‘Carita Linda’ y ‘Que va’.