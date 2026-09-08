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¿Quién se ganó los 50 millones en Yo Me Llamo?

El imitador de Beéle deslumbró al jurado, ganó 30 millones de pesos y sorprendió con un noble gesto hacia sus compañeros. “Fue un acuerdo, también se los merece”.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Imitador de 'Yo Me Llamo' ganó millonario premio y reveló qué hará con el dinero

El imitador de Beéle deslumbró al jurado, ganó 30 millones de pesos y sorprendió con un noble gesto hacia sus compañeros. “Fue un acuerdo, también se los merece”.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 8 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol Televisión.