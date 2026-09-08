Imitador de 'Yo Me Llamo' ganó millonario premio y reveló qué hará con el dinero

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ presenció una de las noches más emotivas de la temporada. El imitador de Beéle saltó al Templo de la Imitación con una evolución impecable que conquistó de inmediato a la mesa de jueces. Amparo Grisales, ‘La Diva de la televisión colombiana’, no ocultó su felicidad por el proceso del participante en la Escuela del programa, destacando su disciplina y el parecido físico y vocal con el artista barranquillero: “Cada vez le encuentran más la identidad y la impronta a tu personaje. Físicamente estás divino, estás muy Beéle”.

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Por su parte, César Escola resaltó el vestuario y la frescura con la que el doble domina la tarima, recordándole que proyectar esa cercanía es clave para triunfar en la competencia. Sin embargo, no todo fueron elogios; el cantante Elder Dayán aprovechó el momento para aconsejarlo y pedirle cautela, advirtiéndole que no debe confundir la seguridad con el exceso de confianza, ya que un descuido podría jugarle una mala pasada en las siguientes fases.

Al cierre de la emisión, la decisión de Amparo, César y Elder fue unánime: ‘Yo Me Llamo Beéle’ se coronó como el mejor de la noche, embolsándose un cotizado premio de 30 millones de pesos.

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¿Qué hará con la plata el imitador de Beéle?

Tras bambalinas, el participante reveló el generoso destino que le dará a su botín. "Soy una persona muy ahorrativa. Voy a cumplir lo que hablamos con mis compañeros, voy a entregarle medio millón a cada uno. Eso nos sirve para la ropa y demás elementos que necesitamos", confesó emocionado.

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¿Cuál es el nombre real de Beéle y dónde nació?

El artista conocido como Beéle se llama Brandon De Jesús López Orozco. Nació el 1 de septiembre de 2002 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, Colombia, aunque vivió gran parte de su infancia en San Andrés Islas, lugar que influyó profundamente en su estilo musical caribeño.

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¿Cuáles son las canciones más famosas de Beéle?

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Beéle saltó a la fama internacional en 2019 con su éxito debut ‘Loco’. Dentro de su repertorio más destacado en la música urbana y el dancehall figuran sencillos como ‘Inolvidable’, ‘Si te interesa’, ‘Vagabundo’ (junto a Sebastián Yatra y Manuel Turizo) y ‘Hasta Aquí Llegamos’.

Mira su presentación a partir de 8:55

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