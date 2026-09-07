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Imitadores en riesgo de eliminación en el capítulo 33

La tensión se tomó el escenario de ‘Yo Me Llamo’. Tres imitadores quedaron en riesgo de eliminación tras sus presentaciones y ahora deberán luchar por mantenerse en la competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo’: 3 imitadores quedaron en riesgo de eliminación en el capítulo 33

La tensión se tomó el escenario de ‘Yo Me Llamo’. Tres imitadores quedaron en riesgo de eliminación tras sus presentaciones y ahora deberán luchar por mantenerse en la competencia.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 7 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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