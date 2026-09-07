‘Yo Me Llamo’: 3 imitadores quedaron en riesgo de eliminación en el capítulo 33

En una noche de presentaciones cargadas de música y talento, los imitadores de Isabel Pantoja, Becky G y Camilo quedaron en riesgo de eliminación, luego de no convencer por completo a Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

La presentación de ‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja’ generó debate entre los jurados. César Escola cuestionó que la imitadora no ejecutara los movimientos que le habían enseñado en la Escuela de ‘Yo Me Llamo’, mientras que Amparo Grisales aseguró que había perdido la impronta característica de la cantante española.

Por otro lado, ‘Yo Me Llamo Becky G’ recibió varias recomendaciones para mejorar sus presentaciones. Aunque César destacó su actitud sensual sobre el escenario, también señaló dificultades en los tonos graves y agudos. Amparo, por su parte, le pidió trabajar en una interpretación más natural y orgánica.

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Finalmente, ‘Yo Me Llamo Camilo’ tampoco logró convencer al jurado. Amparo Grisales consideró que su interpretación sonó como una parodia y señaló que incluso se le fue el aire durante el show. César Escola, además, manifestó su desacuerdo con el look. Ahora, Isabel Pantoja, Becky G y Camilo deberán luchar por continuar en ‘Yo Me Llamo’.