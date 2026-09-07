Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Camilo’: “Pones una voz como de parodia”

La tensión se apoderó del escenario de 'Yo Me Llamo' tras la presentación del imitador de Camilo Echeverry, quien interpretó el éxito ‘Kesi’. Aunque el participante buscó contagiar de energía al público, las observaciones del jurado no se hicieron esperar y marcaron un momento decisivo en la velada.

Amparo Grisales fue la más tajante al evaluar la técnica vocal del concursante. La 'Diva de Colombia' señaló que al participante se le fue el aire en medio del 'show' y que forzó el timbre hasta un punto perjudicial: “Pones una voz como de parodia”, señaló la jurado, enfatizando que la afinación y el manejo del aire son innegociables para mantener la esencia del artista original.



Por su parte, César Escola tampoco quedó satisfecho con la puesta en escena. 'El Maestro' centró sus comentarios en la caracterización visual y aseguró que el 'look' presentado en la gala no estuvo a la altura del personaje ni reflejó la estética pulida que caracteriza al cantante antioqueño en sus conciertos.

¿Cuál es el nombre real y de dónde es Camilo?

El artista original se llama Camilo Echeverry Correa y nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín, Colombia. Es un reconocido cantante, compositor y músico colombiano.

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¿Quién es la esposa de Camilo y cómo se llaman sus hijos?

Camilo Echeverry está casado con la cantante y actriz venezolana Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, desde febrero de 2020. La pareja tiene dos hijas llamadas Índigo, nacida en abril de 2022, y Amaranto, nacida en agosto de 2024.

