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Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Camilo’: “Pones una voz como de parodia” - CaracolTV

Amparo señaló que se le fue el aire al imitar durante su ‘show’ y consideró que la interpretación sonó como una parodia. Por su parte, César aseguró que no le gustó el ‘look’.

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Amparo Grisales a ‘Yo Me Llamo Camilo’: “Pones una voz como de parodia”

Amparo señaló que se le fue el aire al imitar durante su ‘show’ y consideró que la interpretación sonó como una parodia. Por su parte, César aseguró que no le gustó el ‘look’.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 7 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Camilo’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Camilo’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.