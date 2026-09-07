Hija de Paola Jara y Jessi Uribe tiene coincidencia con presentadora de ‘Día a Día’

Durante su más reciente visita al programa, el jueves 3 de septiembre, la pareja habló sobre ‘Despecho a 2 voces’, concierto que realizarán el 19 y el 20 de diciembre. En medio de su conversación, dieron un pequeño ‘spoiler’ sobre el que, hasta el momento, es el setlist oficial y dijeron que entre sus canciones está ‘Emilia’, tema que habla de la hija del matrimonio de los cantantes.

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En ese momento Catalina Gómez, la presentadora paisa, interrumpió la conversación y dijo que, coincidencialmente, Emilia nació el mismo día que ella, es decir, el 18 de noviembre. Ante la inquietud de Jara y Uribe, ella les dijo que su hija podría tener un carácter fuerte, por ser escorpio.

Además, Iván Lalinde aseguró que los escorpianos, como su colega, son personas muy honestas, claras y directas. Asimismo, Paola Jara le preguntó a Carolina Cruz cómo es el comportamiento y el humor de Catalina, a lo que ella respondió que es divino. “A mí siempre me ha tocado el ser de luz”, agregó la presentadora.

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La intérprete de ‘Mala mujer’ continuó diciendo que una de sus ideas para el concierto sería llevar a Emilia al concierto, pero que hay algo que la detiene a hacerlo, pues no se sentiría bien al mostrarla ante el público por el tema de las malas energías de las personas.



Sin embargo, recalcó que para ese entonces la pequeña ya habría cumplido su primer año y estaría dando sus primeros pasos. Por eso mismo, los presentadores dijeron que sería lindo utilizar el concierto, y la navidad, para que sus fanáticos la conocieran. Pero hicieron énfasis en que la decisión de los padres es completamente respetable.

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“Ay, pero también hay muchas cosas bonitas, yo creo que hay mucha gente que los quiere mucho”, con esto concluyó Catalina Gómez.

Cuántos años tiene Catalina Gómez

La mujer nació el 18 de noviembre de 1980 en Medellín, Antioquia, es decir, tiene 45 años. Estudió comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, sin embargo, cuando era pequeña quería ser doctora, pero su pasión fue el entretenimiento y los espectáculos.

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En 2006, llegó al canal Caracol y se convirtió en la presentadora del programa matutino ‘Día a Día’, que está al aire desde 2001.De 2007 a 2011 ella se convirtió en presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol. Al día de hoy, ha publicado dos libros basados en su sección ‘Los apuntes de Cata’.

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