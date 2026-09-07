Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Ciudad Lejana
Capítulo 32 'Yo Me Llamo'
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe cumple años el mismo día que Catalina Gómez

Emilia, primogénita de Paola Jara y la quinta hija de Jessi Uribe cumple años el mismo día que Catalina Gómez. Ambas del signo escorpio y, según Catalina, hay aspectos irrefutables que destacan.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Hija de Paola Jara y Jessi Uribe tiene coincidencia con presentadora de ‘Día a Día’

Se trata de Emilia, la primogénita de la artista antioqueña y la quinta hija de su esposo. El dato emocionó a Catalina Gómez, presentadora del matutino de Caracol Televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Paola Jara y Jessi Uribe perdieron dos bebés
Paola Jara y Jessi Uribe perdieron dos bebés
Foto: Instagram @paolajarapj