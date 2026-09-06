De qué murió Salvo Basile: así fueron sus últimos días de vida en su amada Cartagena

Conocido por su desbordante vitalidad y una juventud de espíritu inagotable, el reconocido actor y productor colombo-italiano Salvo Basile atravesó sus últimos meses de vida enfrentando un silencioso deterioro de salud. En una emotiva entrega del programa 'Expediente Final' de Caracol Televisión, sus familiares y allegados compartieron el testimonio de los momentos que precedieron a su fallecimiento, ocurrido el 26 de enero de 2026 en su amada ciudad de Cartagena.

Durante más de cinco años, Basile padeció constantes e intermitentes molestias estomacales a las que no solía prestarles mayor importancia. Tras sufrir diversos quebrantos de salud e ingresos recurrentes a centros médicos —incluidas fracturas y procedimientos previos—, ningún diagnóstico había alertado sobre un problema de mayor gravedad. No obstante, el 5 de diciembre de 2025, el agravamiento del dolor lo llevó a someterse a nuevos exámenes médicos para preparar una endoscopia.



Fue durante este procedimiento donde los especialistas detectaron una masa avanzada en el páncreas, confirmando un agresivo cáncer terminal que comprometía funciones vitales y que no ofrecía posibilidades de intervención quirúrgica. Ante la impactante noticia y a sus 85 años, la reacción del artista combinó el dolor con su característica resignación: "De algo me tenía que morir". Aunque la familia buscó segundas y terceras opiniones profesionales, el pronóstico se mantuvo irreversible.

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Durante sus últimas semanas, caracterizadas por el acelerado avance de la enfermedad y fuertes episodios de dolor nocturno, Basile se preocupó por el bienestar futuro de su esposa, el rumbo de su fundación y la tranquilidad de sus hijos. Pese a las angustias, el actor no perdió su agudeza ni su sentido del humor. Rodeado de sus seres queridos en el calor de su hogar, dedicó sus últimos días a tocar la armónica, ver sus producciones cinematográficas y compartir reflexiones con quienes lo acompañaron hasta su hora final.





Su fallecimiento se produjo menos de dos meses después de haber recibido el diagnóstico, dejando un profundo vacío en la cultura nacional. Sus allegados destacaron que, más allá de la tristeza de su partida, el verdadero legado de Salvo Basile radica en su sensibilidad social, su compromiso con las causas humanitarias y la constante celebración de la vida con la que siempre será recordado en 'La Heroica'.

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