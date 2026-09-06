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De qué murió Salvo Basile: así fueron sus últimos días de vida en su amada Cartagena - CaracolTV

Salvo Basile recordó que todo comenzó con unos dolores estomacales que llevaron a los médicos a realizarle una endoscopia. Durante el procedimiento encontraron una masa en el páncreas y posteriormente confirmaron que se trataba de un tumor.

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De qué murió Salvo Basile: así fueron sus últimos días de vida en su amada Cartagena

Salvo Basile recordó que todo comenzó con unos dolores estomacales que llevaron a los médicos a realizarle una endoscopia. Durante el procedimiento encontraron una masa en el páncreas y posteriormente confirmaron que se trataba de un tumor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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