Hermano de Luis Andrés Colmenares contó qué le dijo él antes de irse a fiesta de Halloween

El hermano de Luis Andrés Colmenares, que dijo cómo se enteró de la muerte del estudiante, señaló que él era una persona alegra, amistosa, pero muy centrada. Por eso, antes de que este asistiera a la fiesta donde posteriormente se desencadenaría su trágica muerte, le recordó una responsabilidad familiar.

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“[…] Mi hermano siempre fue una persona muy alegre pero centrada. Una persona que le gustaba compartir, pero sabía cuáles eran los momentos para compartir, que tenía una meta clara, tenía sueños claros. […] A mí me dice: 'Jorge, no se te olvide que cuando yo no estoy en la casa y mi papá no está en la casa, tú eres el hombre de la casa', y se va a la fiesta", reveló Jorge en Expediente Final.

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Luis Andrés y su hermano tenían una relación muy estrecha, tanto, que el propio papá de ellos, Luis Colmenares, explicó que el dolor más grande lo vivió su hijo menor. “A mí me mataron un hijo, pero a Jorge, un hermano, un amigo, un compañero, un confidente... Si alguien debió haber sentido vacíos, por supuesto, Jorge quedó absolutamente solo", declaró.





No obstante, Jorge quiso mantenerse fuerte para sostener a su familia de la pérdida que vivieron, y no se permitió vivir su dolor, situación de la que ahora se arrepiente, según dijo en el programa.

"Cada vez que me daba tristeza, lo que hacía era amarrarme los sentimientos para no mostrar esa debilidad y no mostrársela a mi mamá. Hoy me arrepiento sinceramente porque hay momentos en donde quiero llorar, quiero expulsar lo que siento, siento el vacío en el pecho, pero no logro lagrimear", contó Jorge.

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¿Cómo era Luis Andrés Colmenares?

Según los peritajes psicológicos de su entorno y los recuerdos de su círculo cercano, Luis Andrés destacaba por su excelencia académica y su orden impecable. Era un joven destacado académicamente; de hecho, su cercanía con Laura Moreno y Jessie Quintero nació en las aulas universitarias, pues él les explicaba materias debido a su rapidez mental y dedicación, dijo el abogado de la familia Jaime Lombana.

Además, era un líder nato, que incluso fue elegido como personero en su colegio por sus compañeros de clase, demostrando su vocación de servicio, agregó su papá.