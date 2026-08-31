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Qué le dijo Luis Andrés Colmenares a su hermano, Jorge, antes de salir de fiesta

Detalles sobre qué le dijo Luis Andrés Colmenares a su hermano, Jorge, antes de irse a la fiesta de Halloween, en la que estuvo antes de morir en extrañas circunstancias.

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Hermano de Luis Andrés Colmenares contó qué le dijo él antes de irse a fiesta de Halloween

Jorge Colmenares, hermano menor del estudiante de Los Andes que falleció el 31 de octubre de 2010, recordó sus últimas horas al lado de él en el programa Expediente Final, de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Hermano de Luis Andrés Colmenares
Hermano de Luis Andrés Colmenares
Foto: Caracol TV