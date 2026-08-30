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Expediente Final: Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias - CaracolTV
Familiares, amigos y abogados de Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno hablan sobre estos casos, sus avances y las respuestas que han encontrado en la justicia colombiana.
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Expediente Final: Capítulo: Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno: dos muertes en extrañas circunstancias
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Familiares, amigos y abogados de Luis Andrés Colmenares y Esteban Moreno hablan sobre estos casos, sus avances y las respuestas que han encontrado en la justicia colombiana.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
30 de Agosto, 2026
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