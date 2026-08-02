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Expediente Final: Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana - CaracolTV

Se abre el Expediente Final de uno de los más grandes villanos de la televisión colombiana que brilló en 'Pasión de Gavilanes', 'Pedro el escamoso', 'La Saga' y más. Detrás de su éxito enfrentó excesos y problemas de salud que marcaron sus últimos años.

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Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana

Expediente Final: Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana

Se abre el Expediente Final de uno de los más grandes villanos de la televisión colombiana que brilló en 'Pasión de Gavilanes', 'Pedro el escamoso', 'La Saga' y más. Detrás de su éxito enfrentó excesos y problemas de salud que marcaron sus últimos años.

Por: Daniela Correa Grisales
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