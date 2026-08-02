Expediente Final: Capítulo: Humberto Arango, el villano por excelencia de la televisión colombiana - CaracolTV
Se abre el Expediente Final de uno de los más grandes villanos de la televisión colombiana que brilló en 'Pasión de Gavilanes', 'Pedro el escamoso', 'La Saga' y más. Detrás de su éxito enfrentó excesos y problemas de salud que marcaron sus últimos años.
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42:35 min
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