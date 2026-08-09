Capítulo Expediente Final: HOY 9 de agosto completo y gratis - CaracolTV
Se abre el Expediente Final del político colombiano que soñó con llegar a la Presidencia. Familiares y amigos recuerdan el atentado con el que perdió los dedos de la mano, el carrobomba que le pusieron y el accidente en el mar en el que se le desprendió la cara del cráneo.
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con templanza, Germán Vergas Lleras enfrentó atentados y un accidente
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Expediente Final: con templanza, Germán Vergas Lleras enfrentó atentados y un accidente
Se abre el Expediente Final del político colombiano que soñó con llegar a la Presidencia. Familiares y amigos recuerdan el atentado con el que perdió los dedos de la mano, el carrobomba que le pusieron y el accidente en el mar en el que se le desprendió la cara del cráneo.