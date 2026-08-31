Qué le pasó a Alci Acosta y por qué está hospitalizado: fue ingresado a UCI

Alci Acosta tuvo que ser remitido de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla tras presentar afecciones de salud en la próstata y en los riñones, a sus 87 años, confirmó su hijo, Checho Acosta, a través de su cuenta de Instagram.

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"Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida", indicó en parte de su mensaje. Posteriormente, manifestó un profundo agradecimiento al cuerpo médico del centro asistencial y a los miles de fanáticos que han enviado mensajes de apoyo en este momento.

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No es la primera vez que la salud del artista atlanticense genera preocupación entre sus seguidores. En 2023 se sometió a una intervención quirúrgica de urgencia en la zona lumbar debido a una estenosis severa, que le provocó inconvenientes en la columna, mientras que en 2021 requirió atención inmediata en Bogotá tras sufrir una descompensación.





Además, a principios de año, la casa del bolerista en Soledad, Atlántico, sufrió un voraz incendio que afortunadamente dejó solo pérdidas materiales sin afectar su integridad física.

¿Cuántos hijos tiene el cantante Alci Acosta?

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El reconocido 'Rey del Bolero' conformó un sólido hogar junto a Ruth Agudelo, con quien estuvo casado por más de seis décadas. De esta unión nacieron sus tres hijos: