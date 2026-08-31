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Qué le pasó a Alci Acosta y por qué está hospitalizado: Checho Acosta contó

Detalles sobre qué le pasó a Alci Acosta y por qué está hospitalizado: Checho Acosta, su hijo, contó la razón por la que fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos.

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Qué le pasó a Alci Acosta y por qué está hospitalizado: fue ingresado a UCI

El icónico bolerista colombiano fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad de Barranquilla. Checo Acosta dio un parte de tranquilidad confirmando que se encuentra estable.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol Televisión