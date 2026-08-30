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Sara Uribe y Camilo Méndez confirmaron que son novios

A través de sus redes sociales, la presentadora reveló cómo el cantante vallenato la sorprendió con una romántica propuesta de noviazgo, un momento que marcó el inicio oficial de su relación.

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Sara Uribe y Camilo Méndez confirmaron su noviazgo: así fue la propuesta

A través de sus redes sociales, la presentadora reveló cómo el cantante vallenato la sorprendió con una romántica propuesta de noviazgo, un momento que marcó el inicio oficial de su relación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Sara Uribe y Camilo Méndez
Sara Uribe y Camilo Méndez
Foto: Instagram @sara_uribe