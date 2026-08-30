Sara Uribe y Camilo Méndez confirmaron su noviazgo: así fue la propuesta

Sin duda, Sara Uribe es una de las figuras más reconocidas de la farándula nacional. Gracias a su carisma y trayectoria, la presentadora ha participado en diferentes proyectos audiovisuales, donde ha logrado conectar con el público y consolidar su presencia en medios y redes sociales.

Hace unas horas, la paisa y el cantante vallenato Camilo Méndez oficializaron su romance tras una romántica propuesta de noviazgo. Con emotivas fotografías, la comunicadora social antioqueña compartió la noticia en redes sociales, asegurando que "siempre puede llegar alguien mejor para ti", inspirando a todos sus seguidores a creer en el amor, a pesar de los obstáculos que se presentan en el día a día.



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El romance entre la modelo paisa y el artista vallenato se convirtió en tendencia tras la confirmación de su relación sentimental, pues recodemos que, tras su ruptura con el exfutbolista Fredy Guarín, padre de su único hijo, la exintegrante de la emisora La Kalle, había mantenido su vida sentimental en privado.

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“Siempre, siempre llega alguien que te pone como prioridad. Que sean muy felices”, “Que belleza. todo lo que te mereces reina”, “Que viva el amorrrrrr bonito, genuino y sincero. ❤️🥳 Bendiciones mi Sariiiii” y “Tienes un corazón de oro y mereces un amor lindo, eres una mujer maravillosa te quiero muchísimo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación por parte de amigos, colegas y cibernautas.





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¿Quién es la nueva pareja de Sara Uribe?

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El nuevo novio de Sara Uribe es Camilo Méndez, un reconocido cantante de música vallenata. Tras varios rumores en la farándula colombiana, la presentadora y empresaria paisa hizo oficial su noviazgo en agosto de 2026, compartiendo los detalles de la romántica propuesta.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre su relación con Camilo Méndez?

Sara Uribe habló en redes sociales sobre el inicio de su relación con Camilo Méndez y describió la propuesta de noviazgo como un momento “de película”. La presentadora también aprovechó la ocasión para compartir un mensaje sobre las segundas oportunidades en el amor y animó a sus seguidores a darse la posibilidad de conocer a la persona indicada.

La publicación con la que confirmó su relación estuvo acompañada de una reflexión sobre el momento que atraviesa en su vida sentimental. En el mensaje, la presentadora aseguró que, aunque no sabe qué le deparará el futuro, actualmente disfruta de una relación que describe como tranquila, bonita y recíproca.

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“Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero hoy sé que estoy viviendo algo que se siente bonito, tranquilo y recíproco. Y después de todo lo que he vivido, entendí que eso también es amor: sentirse en casa sin dejar de sentirse libre”, escribió Sara Uribe.