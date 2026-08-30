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Últimos días de Waldo Urrego, su hijo revela que su familia estuvo con él

Camilo Urrego, hijo del actor Waldo Urrego lo recuerda y dice que murió a los 82 años con una trayectoria de 67, lo que lo convertía en un actor muy experimentado en Colombia.

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Últimos días de Waldo Urrego, su hijo revela que su familia estuvo con acompañándolo

Camilo Urrego, hijo del actor Waldo Urrego lo recuerda y dice que murió a los 82 años con una trayectoria de 67, lo que lo convertía en un actor muy experimentado en Colombia.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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