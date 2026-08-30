Últimos días de Waldo Urrego, su hijo revela que su familia estuvo con acompañándolo

El mundo del espectáculo y las artes en Colombia está de luto tras la partida de Waldo Urrego el 27 de junio del 2026, uno de sus más grandes referentes, quien falleció dejando una huella imborrable tras una impecable trayectoria de 67 años en la actuación. En entrevista exclusiva para La Red, su hijo abrió el corazón para recordar la vida, el talento y los últimos momentos del recordado artista.

Durante el emotivo diálogo, su hijo Camilo Urrego lo recordó no solo como un profesional apasionado que "era un enamorado del arte y de lo que hacía", sino como un ser humano excepcional dentro del hogar, destacando que más que la figura de un padre estricto, fue un hombre sumamente amoroso, cariñoso y entregado a su familia.



¿De qué murió Waldo Urrego?

La causa de su fallecimiento estuvo relacionada con complicaciones de salud derivadas de su condición de diabético, la cual terminó afectando su sistema cardiaco hasta desencadenar un infarto. Pese a la severidad del evento, la fortaleza física de Waldo Urrego impresionó al cuerpo médico, pues el actor nunca perdió el conocimiento ni se desmayó antes de llegar al hospital.

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Al evaluarlo, los especialistas quedaron sorprendidos por el estado de su corazón y revelaron que debía haber tenido incluso infartos previos sin que fuera consciente de ello. Tras lograr estabilizarlo, el artista permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un espacio fundamental que le permitió a su familia cercana reunirse, conversar y despedirse en completa tranquilidad antes de su fallecimiento.



El legado de Waldo Urrego

Lejos de quedarse sumidos en el dolor, sus seres queridos afrontan la partida desde la gratitud por las décadas compartidas. Su hijo confesó que, tras un momento inicial de profunda tristeza por el apego físico, hoy se enfocan en los hermosos recuerdos y en las incontables muestras de afecto que han recibido por parte de los seguidores del actor y de todo el gremio artístico.

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"Me quedo más con los 20.000 mensajes de gente hermosa diciendo 'se va un gran actor'. Yo creo que esa es la herencia que vale", concluyó con emoción, asegurando que el amor y las enseñanzas de su padre lo seguirán acompañando día a día.

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