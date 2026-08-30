Cantante vallenato fue víctima de atentado, su carro terminó con impactos de fuego

El reconocido cantante de vallenato Luis Miguel Fuentes vivió momentos de pánico tras ser víctima de un violento intento de atraco a mano armada en las afueras de Medellín, mientras transitaba por una zona solitaria buscando un inmueble para comprar.

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El artista se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos motocicletas que le exigieron detenerse. Al notar el riesgo, tomó la decisión de acelerar para escapar, lo que desató una violenta respuesta por parte de los delincuentes, quienes dispararon repetidamente contra el automóvil.

¿Cómo se salvó el cantante Luis Miguel Fuentes?

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El factor determinante para que el hecho no terminara en una tragedia fue la protección de su vehículo. Fuentes relató la angustia del ataque y cómo la seguridad del carro evitó que las balas lo alcanzaran: "Gracias a Dios mi carro es blindado. Ellos hicieron varios disparos impactando uno de los laterales del vidrio del carro... me imagino que era pistola porque fueron casi seis o siete tiros, de los cuales impactaron tres y uno rozó la lata".





El intérprete explicó que ha recibido inducción sobre cómo reaccionar en este tipo de vehículos, como no pegarse a otros carros y reaccionar con velocidad, puesto que múltiples disparos en un mismo punto pueden romper el blindaje.

El duro historial de robos del artista

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Con cierto humor frente a la tragedia, el artista confesó que esta no es la primera vez que enfrenta a la delincuencia en el país: "Yo tengo como que ladrón propio". Fuentes recordó que ha sufrido cinco atracos anteriores cuando no contaba con la protección de un carro blindado.

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Entre los episodios más duros que ha vivido, recordó un robo a las 3:00 a.m. en el sector de la 33 en Medellín tras salir de cantar en la 70, donde delincuentes en moto apuntaron a su esposa y a él en un semáforo para quitarles joyas, relojes y celulares. Ante este nuevo atentado, el equipo de trabajo de Luis Miguel Fuentes ya toma medidas para reforzar drásticamente su esquema de seguridad.

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