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Intento de atraco contra Luis Miguel Fuentes, famoso cantante vallenato

¡Enorme gesto! Beyoncé donará un millón de dólares para los damnificados del terremoto. Todos los detalles de su ayuda aquí en La Red.

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Cantante vallenato fue víctima de atentado, su carro terminó con impactos de fuego

Luis Miguel Fuentes relata que los hechos lo dejaron en una posición vulnerable como víctima de la inseguridad en el país, esta es la quita vez que lo han robado usando un arma.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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