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Qué consejo dio exmánager de Diomedes Díaz a su imitador de 'Yo Me Llamo' 2026

Detalles sobre el consejo que le dio el exmánager de Diomedes Díaz (Joaquín Guillén) al imitador del 'Cacique de La Junta' de 'Yo Me Llamo' 2026. Reveló la conversación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' reveló consejo del exmánager del ‘Cacique’ que lo impulsó

David Pacheco, el exconcursante del programa de Caracol Televisión, contó en ‘Día a Día’ que Joaquín Guillén fue el que lo motivó a seguir personificando al intérprete de ‘Oye, bonita’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Diomedes Díaz'
'Yo Me Llamo Diomedes Díaz'
Foto: Caracol TV