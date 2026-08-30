'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' reveló consejo del exmánager del ‘Cacique’ que lo impulsó

El imitador de Diomedes Díaz, que compartió escenario con Martín Elías (hijo del ‘Cacique’ y hermano de Elder Dayán), dijo que desde hace varios años interpreta diversos géneros musicales como norteño, carranga, popular, tropical y vallenato, pero el público siempre destacó el enorme parecido de su voz con la de Diomedes Díaz.

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Sin embargo, un momento crucial definió su rumbo en la imitación tras un gesto con Joaquín Guillén, exmánager del 'Cacique de La Junta'. Hace aproximadamente tres o cuatro años, al enterarse por Instagram del cumpleaños de 'Joaco' Guillén y ver las felicitaciones de reconocidos cantantes como Iván Villazón, el imitador decidió enviarle un video caracterizado como Diomedes.

La respuesta superó las expectativas: el saludo se convirtió en el segundo video más viral de la celebración, superado únicamente por el de Rafael Santos.

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¿Qué consejo de Diomedes Díaz le dio Joaco Guillén al imitador del cantante?



A pesar del éxito del video, el artista, que conoció a Diomedes Díaz y a Rafael Orozco, se sintió desanimado por un reducido grupo de comentarios negativos. Fue en ese momento cuando el exmánager lo contactó para destacar el impacto de su talento y compartirle una importante lección de vida.

"Me dijo: ‘Te voy a dar un consejo que Diomedes siempre me decía a mí: que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, porque yo necesito que estén vivos, porque si no, no hablan de mí, no tengo nada’", reveló el exconcursante de 'Yo Me Llamo' 2026.

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Gracias a estas palabras del exmánager del intérprete, con el que además mantiene una estrecha amistad, el imitador superó las dudas iniciales y continuó afianzando su tributo musical, hasta que logró pasar las audiciones del programa de Caracol Televisión, proceso que intentó por seis años consecutivos, reveló en la entrevista.