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María Carolina Hoyos sostuvo a toda su familia tras la muerte de Miguel Uribe y Nydia Quintero

En el mismo hospital, pero en diferentes pisos, Nydia Quintero y Miguel Uribe luchaban por sus vidas, mientras tanto, María Carolina Hoyos se dividió para acompañarlos en sus últimos momentos.

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María Carolina Hoyos sostuvo a toda su familia tras la muerte de Miguel Uribe y Nydia Quintero

En el mismo hospital, pero en diferentes pisos, Nydia Quintero y Miguel Uribe luchaban por sus vidas, mientras tanto, María Carolina Hoyos se dividió para acompañarlos en sus últimos momentos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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