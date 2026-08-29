Se Dice de Mí: Desde los 18 años la vida de María Carolina Hoyos fue marcada por la violencia | Capítulo - CaracolTV María Carolina Hoyos habla de su vida, su feliz infancia y la tristeza que la llenó después del fallecimiento de su mamá, Diana Turbay, además, confiesa cómo vivió la muerte de su hermano, Miguel Uribe.