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Se Dice de Mí: Desde los 18 años la vida de María Carolina Hoyos fue marcada por la violencia | Capítulo - CaracolTV

María Carolina Hoyos habla de su vida, su feliz infancia y la tristeza que la llenó después del fallecimiento de su mamá, Diana Turbay, además, confiesa cómo vivió la muerte de su hermano, Miguel Uribe.

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María Carolina Hoyos habla de su vida, su feliz infancia y la tristeza que la llenó después del fallecimiento de su mamá, Diana Turbay, además, confiesa cómo vivió la muerte de su hermano, Miguel Uribe.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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