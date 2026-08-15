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Se Dice de Mí: Guillermo Vives revela detalles de su infancia y su relación con Carlos Vives - CaracolTV

Guillermo Vives, hermano del cantante Carlos Vives, habló sobre los dolores de su infancia, los inconvenientes con Carlos y la amorosa relación que tiene con su esposo e hijos.

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Se Dice de Mí: Guillermo Vives revela detalles de su infancia y su relación con Carlos Vives

Guillermo Vives, hermano del cantante Carlos Vives, habló sobre los dolores de su infancia, los inconvenientes con Carlos y la amorosa relación que tiene con su esposo e hijos.  

Por: Jorge Andrés Bernal
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