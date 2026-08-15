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Se Dice de Mí: Guillermo Vives revela detalles de su infancia y su relación con Carlos Vives - CaracolTV
Guillermo Vives, hermano del cantante Carlos Vives, habló sobre los dolores de su infancia, los inconvenientes con Carlos y la amorosa relación que tiene con su esposo e hijos.
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Se Dice de Mí: Guillermo Vives revela detalles de su infancia y su relación con Carlos Vives
42:30 min
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Se Dice de Mí: Guillermo Vives revela detalles de su infancia y su relación con Carlos Vives
Guillermo Vives, hermano del cantante Carlos Vives, habló sobre los dolores de su infancia, los inconvenientes con Carlos y la amorosa relación que tiene con su esposo e hijos.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
15 de Agosto, 2026
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