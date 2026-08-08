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Se Dice de Mí: Sandra Muñoz vive un doloroso duelo que ha transformado su vida | Capítulo - CaracolTV

Sandra Muñoz se confiesa por primera vez, la modelo confiesa que hace unos meses vive con un enorme dolor y teme por su vida debido a la disputa legal en la que se encuentra tras perder a su amor.

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Sandra Muñoz vive un doloroso duelo que ha transformado su vida | Capítulo
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Se Dice de Mí: Sandra Muñoz vive un doloroso duelo que ha transformado su vida | Capítulo

Sandra Muñoz se confiesa por primera vez, la modelo confiesa que hace unos meses vive con un enorme dolor y teme por su vida debido a la disputa legal en la que se encuentra tras perder a su amor.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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