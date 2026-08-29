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Tatiana Rentería denuncia que apartamento de su papá fue saqueado tras el terremoto

Tatiana Rentería reveló en La Red que el apartamento de su papá fue saqueado tras el terremoto y confirmó la radicación definitiva en Alemania de su progenitor.

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Tatiana Rentería denuncia que saquearon el apartamento de su papá tras el terremoto

Conmovida y con la voz entrecortada, Tatiana Rentería relata cómo encontró la vivienda tras el sismo del 10 de agosto en Colombia y la decisión que tomó sobre el futuro de su papá de 86 años.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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