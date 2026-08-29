Tatiana Rentería denuncia que saquearon el apartamento de su papá tras el terremoto

Un panorama verdaderamente desgarrador es el que enfrenta la reconocida actriz Tatiana Rentería luego del devastador terremoto que sacudió a la ciudad de Cali el pasado 10 de agosto. Además de la pérdida estructural del inmueble de su progenitor, la artista alzó su voz en La Red para denunciar la ola de inseguridad que golpea a las víctimas del desastre natural.

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El apartamento donde su padre residió durante los últimos 30 años quedaba ubicado de un edificio que colapsó completamente, dejando la estructura de la unidad gravemente averiada y en estado de riesgo de colapso desde el primer día de la emergencia.

¿Cómo descubrió Tatiana Rentería el saqueo del apartamento?

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Por fortuna, el padre de la actriz, que ya tiene 86 años, se encontraba fuera del país desde un mes antes del sismo, ya que había viajado a Alemania para conocer a su bisnieto. Ante la emergencia, Tatiana viajó a la capital del Valle del Cauca con la única intención de ingresar al inmueble en un cuarto piso y rescatar recuerdos familiares. Sin embargo, la escena que halló fue devastadora al ver que delincuentes burlaron la seguridad e ingresaron a saquear.





Aunque no había bienes de alto costo, los delincuentes revolvieron cajones y maletas sobre las camas, llevándose lo poco de valor que encontraron. La artista expresó visiblemente conmocionada que fue sumamente fuerte sentir la energía del lugar y ver cómo, además de sufrir los destrozos del terremoto, los ladrones arrasaron con lo que quedaba.

El papá de Tatiana Rentería no regresará a Colombia

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Ante la imposibilidad de recuperar la propiedad y la complejidad de asimilar la pérdida de su base a los 86 años de edad, la familia tomó una drástica y dolorosa decisión tras consultar con la hermana de la actriz en Europa: su padre se quedará a vivir definitivamente en Alemania.

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Con lágrimas y un evidente duelo por la distancia física que ahora los separará, Tatiana lamentó la nostalgia del momento pero reflexionó sobre la impermanencia de la vida. Asimismo, la actriz envió un vehemente llamado a las autoridades locales y nacionales para que refuercen la vigilancia en las zonas afectadas y eviten que la delincuencia se convierta en una segunda tragedia para quienes lo perdieron todo.

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