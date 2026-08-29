Jorge Cárdenas perdió su casa de infancia por el terremoto: su mamá estaba adentro

El desgarrador impacto del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia continúa dejando secuelas en la vida de varias personas, incluyendo celebridades del país. Tras confirmarse la pérdida estructural del inmueble donde creció el actor Jorge Cárdenas, la celebridad entregó nuevas y conmovedoras declaraciones a La Red sobre el estado de su madre, el destino de la vivienda y una noble causa que emprenderá.

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Cárdenas revivió con nostalgia el valor sentimental del espacio en la capital del Valle del Cauca: "Ahí crecí, ahí nació mi hermanita, ahí vivimos muchas cosas". A pesar de las conversaciones previas de venderlo para trasladar a su progenitora a un solo piso, la decisión siempre se posponía por el apego a los vecinos y de su madre con las amigas de toda la vida.

¿Qué pasará con el apartamento de Jorge Cárdenas?

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El artista agradeció a Dios por la vida de su progenitora, quien resultó ilesa del movimiento telúrico y a los cuatro días ya se encontraba ubicada en una casa nueva. En cuanto a la propiedad, el actor entregó un parte de alivio económico dentro de la difícil situación:





Cárdenas confirmó que la propiedad "estaba asegurada", reduciendo el impacto financiero de la pérdida material. Reveló que las autoridades están realizando los análisis técnicos y que "aparentemente en Cali hay que demoler alrededor de entre 200 y 300 edificios", estando a la espera de la decisión final sobre la estructura, y enfatizó en que "lo material se recupera, que los recuerdos seguirán intactos" y que el resultado "pudo haber sido mucho peor".

Impacto de la muerte de Darío Patiño, papá de José Fernando Patiño

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Sensibilizado por la emergencia y afectado por el dolor personal que embarga a sus allegados, a raíz del reciente fallecimiento de Darío Patiño, padre de José Fernando Patiño, Jorge Cárdenas reveló que el presentador es primo de sus primos y aunque no son familia de sangre, es como si lo fueran, por eso, anunció el lanzamiento de una iniciativa solidaria para acompañar a los sobrevivientes de la tragedia.

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El actor confirmó que se unirá a José Fernando en el desarrollo de una campaña orientada a brindar ayuda psicológica y soporte emocional para todas aquellas personas que quedaron gravemente traumatizadas tras el sismo, ya sea por las vivencias del momento o por la pérdida de sus hogares y negocios, haciendo un llamado a la ciudadanía a no olvidar a quienes deben comenzar desde cero.

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