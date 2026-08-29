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Jorge Cárdenas da detalles inéditos tras la pérdida de su apartamento en Cali por el terremoto

Jorge Cárdenas habla además del presentador José Fernando Patiño y el fallecimiento de su papá, reveló que es primo de sus familiares y que la tragedia lo tocó profundamente.

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Jorge Cárdenas perdió su casa de infancia por el terremoto: su mamá estaba adentro

Jorge Cárdenas habla además del presentador José Fernando Patiño y el fallecimiento de su papá, reveló que es primo de sus familiares y que la tragedia lo tocó profundamente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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