Nydia Quintero se ofreció a Pablo Escobar a cambio de Diana Turbay: revela María Carolina Hoyos

El programa Se Dice de Mí revive uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia: el secuestro y trágico fallecimiento de la reconocida periodista Diana Turbay, contados a través del desgarrador testimonio de su hija, María Carolina Hoyos, quien vivió en carne propia el drama familiar provocado por las acciones del narcotráfico a comienzos de la década de los noventa.

Para aquel momento, la comunicadora planeó un viaje con el fin de realizarle una entrevista al cura Pérez, comandante del ELN. Sin embargo, todo se trató de un engaño orquestado por el grupo de Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar, con el propósito de utilizar a figuras del país para presionar al Gobierno Nacional y evitar la extradición hacia Estados Unidos.



Nydia Quintero y Julio César Turbay pedían por su hija Diana Turbay

Antes de ser retenida contra su voluntad, Diana Turbay logró despedirse de su hija pidiéndole que cuidara de su hermano y prometiendo regresar en un plazo de cinco días. Esos pocos días se convirtieron en seis meses de angustiosa espera, tiempo en el que María Carolina Hoyos optó por no trasladar completamente sus pertenencias a la residencia de su padre, guardando la firme esperanza de un pronto reencuentro.

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Ante la desesperada situación, la exprimera dama Nydia Quintero, madre de la periodista, agotó todas las instancias posibles para buscar su liberación. Viajó a Medellín en compañía de su nieta para pedirle intercesión, "de madre a madre", a la propia progenitora de Pablo Escobar, e incluso hizo llegar emotivas cartas y elementos religiosos al capo a través de Fabio Ochoa, pidiendo conmiseración y ofreciéndose a canjearse por la libertad de su hija.



Un intento de rescate que terminó en tragedia

Luego de meses de cautiverio, un operativo desarrollado por la Fuerza Pública derivó en un intenso enfrentamiento armado. En medio de la confusión y mientras intentaba huir por una trocha, la comunicadora resultó herida mortalmente tras recibir tres disparos por la espalda.

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María Carolina Hoyos recordó la impactante escena de enterarse de la noticia en un vehículo mientras escuchaba la radio a todo volumen y el posterior traslado hacia Medellín, donde finalmente se confirmó el deceso de la periodista en un centro hospitalario.

La promesa de María Carolina Hoyos

El impacto emocional por la pérdida de su madre llevó a la joven María Carolina, con tan solo 18 años, a tomar una drástica decisión en secreto que guardó durante mucho tiempo: juró en silencio no volver a sonreír jamás como una forma de solidarizarse con el sufrimiento y la tragedia que padeció la periodista en sus últimos momentos.

Pese a la profunda tristeza y al quiebre que significó este suceso para la familia, la memoria de Diana Turbay quedó inmortalizada en un mensaje distribuido a sus allegados tras su partida, invocando a que la sangre derramada por la comunicadora sirviera para consolidar la paz entre todos los colombianos.

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