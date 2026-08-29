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María Carolina Hoyos relata cómo vivió el secuestro de su mamá, la última vez que hablaron e incluso el momento en el que supo que le habían quitado la vida al liberarla.

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Nydia Quintero se ofreció a Pablo Escobar a cambio de Diana Turbay: revela María Carolina Hoyos

María Carolina Hoyos relata cómo vivió el secuestro de su mamá, la última vez que hablaron e incluso el momento en el que supo que le habían quitado la vida al liberarla.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 29 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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